東鐵過海｜會展站5.9開放參觀　今午2時起網上派飛　即睇搶飛攻略

【東鐵／沙中線／會展站】東鐵過海段將於本月15日通車，會展站為唯一新增建的車站。港鐵表示，將於5月9日率先舉行會展站開放日，設5,600名額，今日下午兩時起，分別透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機應用程式，免費派發入場券，每張門票可供4人入場，先到先得。

《香港01》為讀者整理網上搶飛資料，下文將羅列今午門票派發安排。有意入場市民亦要留意，參觀者須滿足港府「疫苗通行證」要求。



乘搭港鐵東鐵線由九龍塘往金鐘，淨車程需時13分鐘，並且不用轉車。（港鐵圖片）

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下午2時起先在「MTR Mobile」手機應用程式開搶

東鐵線過海段於5月15日通車，當中新增的會展站將於5月9日舉行開放日。港鐵表示，活動將透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機應用程式免費派發入場券，先到先得，額滿即止。而每券容許最多4人同時入場，市民可在5月5日下午2時起於「MTR Mobile」、或同日下午３時起於「THE GULU」中領取。

根據港鐵網頁，開放日活動分七個時段，每節參觀時間為1小時，透過「MTR Mobile」及「THE GULU」派發的門票，將分開領取上午及下午時段的入場券，市民要留意目標入場時段，要在哪一個應用程式中領取。

入場參觀須合疫苗通行證要求

港鐵又指，活動中所有參觀人士須利用手機掃描「安心出行」二維碼，亦須完成政府「疫苗通行證」的接種要求。

▼5月2日 東鐵線會展站情況▼



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