醋男斬女友50刀3度謀殺罪成　終極上訴被拒　13年司法程序告終

水吧職員譚浩南13年前與女友爭執，聲稱受女友刺激下，向女方揮逾50刀把女友殺死，他經3度審訊均被裁定謀殺罪成。譚早前再向終審法院申請終極上訴許可，被即時駁回，終院今（5日）下判辭，認為最後一次審訊的法官，在指示陪審團時並無出錯，審訊亦未有對譚做成不公，故維持原判，意味案件經13年的司法程序，譚終須面對謀殺罪成裁決，及判囚終身的刑罰。



上訴人譚浩南，31歲，他被裁定的謀殺罪，指他於2009年4月29日，在屯門友愛邨的住所內，殺死他19歲的女友劉淑芬。譚犯案時只有18歲。

歷3次審訊及多次上訴

譚在過去13年間，每次被裁定謀殺罪成，均有提出上訴，並兩度被裁定得直，將案發還重審，但每次重審均再次被裁定謀殺罪成。他在2019年7月第三次就同一案受審，該次審訊中，陪審團商議16小時後，以5比2大比數裁定他謀殺罪成，法官依例判他終身監禁。

稱受女友激怒殺人欲認誤殺

譚在過往的審訊中，均有承認他曾用菜刀斬劉超過50刀，但否認他是有意圖謀殺劉，他亦曾向控方以受到激怒而犯案為由，欲認誤殺罪，但不獲控方接納。

指控方未履行承諾

譚在是次上訴時，認為法官在指引陪審團在考慮其會面錄影時出錯，又指控方在審前覆核時，曾承諾不會引用救護員聽到譚在案發後曾說的話作證供。然而控方及法官均沒有為意該承諾，並讓救護員在庭上作證時，說出他們到場後，曾聽到被告說他用刀捅女友，是因為女友與譚的兄長有染。

終院卻認為原審法官在指引陪審團時未有出錯之餘，還多次指示陪審團要考慮譚聲稱所受的刺激，對於一個如譚當時的年紀及背景的人，是否會造成影響。

終院指救護員供詞未有造成不公

至於控方未有履行承諾，讓救護員的供詞出現，終院雖認為情況屬不尋常，然而他們接受上訴庭的看法，認為該些證供並未對譚造成不公，因為譚辯稱他用菜刀斬劉時，是因為察覺到劉似另有戀情，而救護員的口供，與譚的說法相符，故認為救護員的供詞，並未對譚做成不公，故裁定裁決安穩，拒絕向譚頒下上訴許可。

3次審訊中曾作不同辯辭

事實上，譚在三次審訊中，曾用過不同的辯護理由，他在2010年首次受審時，聲稱他有精神問題，見到女友變成怪物才把她斬死；但他在第二次及第三次審訊時，才稱因懷疑女友與譚的兄長有染，被激怒下才把對方斬死。

案件編號：FAMC 6/2022