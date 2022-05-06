疫情．直播｜增324宗確診　輸入個案上升至29宗　多15宗死亡呈報

本港今日（6日）新增324宗確診個案，包括29宗輸入個案，多15宗死亡呈報，病死率升至0.765%，學校呈報陽性個案23宗，涉及15名學生及8名教職員。



本港昨（5日）新增321宗確診個案，包括17宗輸入個案，多5人死亡，學校呈報陽性個案26宗，涉24名學生及2名教職員。一名身份不詳男子於5月2日凌晨腦出血，在街頭昏迷，送明愛醫院治療，檢測發現陽性，轉送廣華醫院，情況持續惡化，延至昨日離世。



「疫苗通行證」第二階段生效，非本港打針人士，以及「回港易」等免檢疫者，須前往指定郵局申報，登記其非本港疫苗接種紀錄，多間指定郵局連日來大排長龍，食衞局急補鑊宣布，計劃重推網上非申報平台，詳情稍後公布。



昨日疫情報道總覽：



【16:45】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，本港今日（6日）新增324宗確診個案，包括29宗輸入個案，多15宗死亡呈報，病死率升至0.765%，包括昨日新增4宗經法醫殮房呈報個案，是之前過身，法醫解剖才發現，涉兩男及兩女，全部2月中、3月尾、四月尾發現死亡，年齡介乎68至76歲，兩宗3月尾、一宗4月尾，都是已知有長期病患。

學校呈報陽性個案23宗，涉及15名學生及8名教職員。

【15:27】政府今日（6日）表示，九龍城愛民邨、北區及觀塘區有屋苑及地點的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、清潔員工和物業管理員工，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【15:05】葵涌邨翠葵樓今午圍封強檢，政府目標是在明日（7日）約中午12時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

當局決定圍封葵涌葵涌邨翠葵樓強制檢測。（政府新聞處提供）

「賞你遊香港」和「賞你住」的重要日子。（旅發局新聞稿截圖）

【14:51】香港旅遊發展局今日（6日）舉行旅業簡報會，並宣布推出全新「夏日同賞．就在香港」推廣，頭炮項目是重推共8萬個名額的「賞你遊香港」和「賞你住」，為市民提供本地遊及酒店住宿計劃折扣優惠。由即日起，在本地實體的零售及餐飲商戶消費滿800元，儲起機印收據，即可在5月中至6月分階段報名或訂購。

【12:16】疫情持續，昨日新增確診個案逾三百宗，衞生防護中心昨日（5日）更新的確診大廈名單，再有189幢住宅大廈新上榜，當中沙田新增19幢最重災，包括鞍山私樓聽濤雅苑、第一城、溱岸8號等私樓；另外禾輋邨、沙角邨、秦石邨等多個公共屋邨有住戶在周三（4日）申報確診。

▼5月5日 黃大仙下邨龍樂樓圍封檢測▼



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【11:05】黃大仙下邨（二區）龍樂樓今早解封，其間780名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，政府亦曾派員到訪404戶，當中33戶在過程中沒人應門。

【10:19】《財政預算案》提出推行暫緩追討欠租措施，透過立法禁止業主對受疫情影響的指定行業，採取法律行動追討商戶欠租等，為期3個月，最長半年，條例周日（1日）起生效。



金融管理局今日（6日）表示，支援受影響業主的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」即日起接受申請，共有11間銀行參與計劃，貸款額上限為10萬元，還款期最長5年。申請人必須為年滿18歲的香港居民，在今年1月1日至條例保護期內，至少有一個月失至兩成或以上租金，並要證明依賴舖租收入維生。

▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼



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【09:54】疫苗通行證第二階段上周六（4月30日）實施，市民進入食肆等表列處所須接種兩劑疫苗，非本港打針人士和「回港易」等免檢疫者須到郵局申報，登記其非本港疫苗接種紀錄，才可獲發「疫苗接種紀錄二維碼」，令郵局連續兩日大排長龍。食物及衞生局昨夜（5日）才「補鑊」，重推網上申報平台，惟詳情仍有待公布。



立法會議員張欣宇表示，留意到不少市民早在早上7時便到郵局排隊，多個郵局亦「打蛇餅」，情況極不理想，認為不應將有關工作轉嫁到郵政局，批評政府在毫無解釋下煞停網上申報系統的做法是「匪夷所思」，與政府推廣數碼化的政策背道而馳。

▼5月5日 食肆每枱人數調升至最多八人一枱▼



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【08:00】接種新冠疫苗可預防感染、重症及死亡，惟一些曾接受幹細胞移植或患有淋巴癌等病人，即使接種三劑疫苗，仍可能未有足夠抗體。香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，估算本港約一萬名上述高危人士，部份甚至未能產生抗體，他們不僅是高風險感染群組，一旦確診更可能因病毒長期未清而引起吸入性肺炎，甚至有令病毒變種的危機。

衞生署約一個多月前批准引入提煉自新冠康復者的長效抗體組合（LAAB），孔繁毅稱，該些高危人士只需接種兩款抗體，即可提供6至12個月保護，可降感染風險達八成。醫管局已為少數已進行抗體測試的高危人士接種，反應良好，未來計劃為其他高危及次高危人士接種。

（受訪者提供）

▼5月5日 康文署沙灘重開首日屯門黃金泳灘情況▼



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▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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▼5月5日 戶外運動毋須戴口罩▼



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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



▼5月5日 灣仔郵政局逾百人取籌辦理「臨時疫苗通行證」▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

