濕地緩衝區｜元朗潭尾闖關改劃　擬建36幢豪宅涉近萬伙

去年《施政報告》提出發展「北部都會區」，並傾向解放濕地緩衝區發展住宅。城規會近日接獲新鴻基地產申請，要求將南生圍潭尾段距離后海灣約三公里的濕地緩衝區改劃為「綜合發展包括濕地修復區」，並將毗鄰、現為潭尾方艙醫院的土地改劃為住宅用途，擬合共發展36幢豪宅，以提供近一萬伙單位。



申請文件顯示，擬議發展的地點位於南生圍潭尾段，屬於濕地緩衝區，離后海灣僅約三公里，地盤佔地11.6萬平方米，將以地積比2.25倍發展25幢住宅樓宇，建築物樓高10至29層，並設有一層地庫，預料可提供6,825伙，另會加設三幢政府、機構或社區設施和兩幢會所，合共涉及30幢建築物。項目將提供810個停車位，當中私家車車位佔750個。

+ 3

新地稱，選址以荒地為主，形容生態價值屬低至極低，但強調會主動建議在地盤內的西北面，構建一個約2.8公頃的「濕地修復區」，作為濕地改善措施及提升地盤範圍的生態價值，而項目亦會提供佔地17,745平方米的私人休憩用地。

文件又提到，擬議申請能配合北部都會區發展計劃，加上地盤距離將落成的北環站凹頭站僅800米，形容北環線為沿線的土地帶來發展機會，加上房屋需求不斷增加，選址五年前獲批的擬建折扣商場規劃許可已不再適用。

另外，毗鄰上述用地的一幅工業用地亦闖關改劃成「住宅（戊類）」用地，擬議地點包括新鴻基地產早前向港府借地興建的社區隔離設施，以及冠珍醬園。

▼3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



+ 3

文件指，計劃以2.7倍地積比發展11幢住宅樓宇，建築物樓高14至29層，並會設有一層地庫，以提供3,115伙，並會設有一座會所和游泳池。文件提到，為滿足區內人口的教育需求，新地已預留6,200平方米用地作小學用途。

+ 1

新地稱，將會在地盤南面部份重置冠珍醬園，面積約27,459平方米，非住用樓面面積達13,700平方米，形容將會發展成「全新及現代化的醬園。」