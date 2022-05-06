兩男向姊弟追數用氣槍傷人　被捕直認玩大咗　官斥惡毒囚32及34月

兩男往追債時，除出言恐嚇要放火，並用動氣槍射向一對姊弟，兩追數男今(6日)在區域法院承認有意圖而射擊等罪，並直認「玩大咗」，法官指兩被告的行為與黑社會收債無異，又指他們以槍枝作威嚇，令事主畏懼，開槍行為更是非常惡毒，判二人分別入獄32和34個月。



兩名被告：鄭俊龍（30歲，運輸工人）及羅政綱（23歲，搬運工人），被控於2021年2月16日，在東涌逸東邨某單位意圖使一對姊弟受傷，而向2人射擊。次被告另被控1項盜竊罪，指他偷去屬於事件中弟弟的閉路電視。

事主一直用綜援為姊前夫還債

案情指，涉案姊弟（46及36歲）自多年前起，便以他們的綜援清還姊姊前夫的欠債。兩被告於案發晚到涉案單位，威嚇要燒死該對姊弟，迫令他們開門。爭執期間，首被告用氣槍射兩姊弟數下，又毆打他們。次被告離開時並拿走門口的閉路電視。

弟弟需動手術取出金屬珠

兩姊弟多處有多處腫脹和擦傷，被送醫院接受治療，其中弟弟需進行手術，取出一粒金屬珠。

兩被告被捕後，首被告稱收債時「玩大咗」。辯方求情指，被告為報酬犯案，現已深感後悔。法官最終判首被告監禁32個月，次被告監禁34個月。

案件編號：DCCC 665/2021