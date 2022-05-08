最新．疫情｜40幢大廈納強制檢測　涉Savannah、滙景花園等屋苑

今日（8日）是母親節兼佛誕正日，亦是特首選舉日，專家認為已有群體免疫，大爆發風險不高，但仍提醒要做好防疫措施，而本港今新增266宗確診，為近三個月低位，當中25宗屬輸入個案。



今年佛誕，因受疫情影響長洲沒有大型的太平清醮活動，但適逢周日及母親節，仍有不少遊人前往長洲。新渡輪服務有限公司公佈，截止下午五時，往返中環及長洲的人次逾約為17,500，較去年同期增加約16%。在旺角花墟，不少家長帶同子女到場選購花束，小朋友憑花表達對母親的愛意。



昨日疫情報道總覽：



▼5月8日 佛誕下的長洲人流不多▼



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▼5月8日強制檢測公告▼



【21:53】本港第五波疫情持續，據衞生防護中心最新強制檢測公告顯示，今日（8日）新增40幢大廈上榜，12幢屬私人屋苑，當中不乏豪宅，包括將軍澳Savannah 2座及馬鞍山銀湖．天峰3座等。觀塘區位列18區榜首，共有九幢大廈上榜，其次是沙田及黃大仙區，分別各有六幢及五幢上榜。

公告列明，任何人士曾於5月2日至5月8日期間曾身處於名單中其他的大廈逾兩小時，須於明日或後日、即5月9日或10日接受採樣以進行核酸檢測。

▼部份強檢大廈▼



【21:44】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」今天（8日）再多4名在5月1日早上光顧的食客確診，即累計有8人染疫。該店晚上仍有營業，晚市時間現場所見，不少人如常光顧，與家人一起到場慶祝母親節。



有食客表示，餐廳很難訂位，他們早在半個月前已預約，而過去由於疫情，已很久沒有一家聚餐，「人哋都check晒冇事，咁使乜驚？」另有食客指，過去工作的地盤有百多人染疫，故坦言難以躲避，只好順其自然，「得兩個人無事，就係我事頭同我。」

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」累計有8人染疫，該店晚上仍有營業。（王潔恩攝）

【21:14】本港疫情回落，今（8日）單日新增266宗確診，連續兩日個案低於300宗。根據衞生防護中心最新公布的確診者居住大廈名單，昨日共有198幢大廈新上榜，元朗區位列18區之冠，共佔23幢屋苑，緊隨其後則是觀塘區及沙田區，新增21及19幢。



新上榜的確診大廈涉及多個大型屋苑，包括元朗Grand Yoho2座及沙田第一城19座；另亦不乏逾億元豪宅上榜，包括位於中半山的御花園2座。

▼部分新呈報涉確診患者大廈▼



【18:15】母親節適逢食肆放寬至八人一枱，今日（8日）不少家庭三代同堂慶祝，酒樓直至午後仍座無虛席。有七旬長者兒孫滿堂，指家人的陪伴就是母親節最大的禮物；亦有家庭大半年沒見面，由於聚會人數多於8人，故須分開兩枱坐，認為應放寬至12人一枱上限；亦有年輕的媽媽悉心打扮飲茶，希望丈夫送上昂貴的禮物。

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【17:26】新渡輪服務有限公司公佈，截止下午五時，往返中環及長洲的人次逾約為17,500，較去年同期增加約16%。

【17:00】母親節的旺角花墟逼滿購花市民，當中不乏一家大細，更有子女購買康乃馨等花束，打算向母親表達心意。店舖外放滿母親節熱門的花種供市民選購，不時更有檔販叫賣促銷，非常熱鬧。有買花市民表示，今年母親節的花束價格較去年昂貴，故已提早在節日前購入，又指稍後將會回家與家人及孫子慶祝節日。有媽媽則認為送花是其中一種心意象徵，但不一定要送花才能表達愛意。

▼5月8日 母親節旺角花墟人潮▼



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【16:53】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」至今累計有8宗個案，歐家榮指，其中7人已完成3針接種而他們所坐的位置都是大堂中央，可能出入時有短暫接觸，可能是短距離空氣傳播。

【16:36】出現爆發的元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」，歐家榮指昨日檢取8個環境樣本化驗，全部陰性，包括兩個通風系統入風位、兩個回風位、一個工作枱手推車及兩個餐枱樣本；在密切接觸追蹤上，發現多4名曾在5月1日上午到過「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」人士陽性。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本港新增266宗確診，當中25宗屬輸入個案，患者分別從美國、新加坡、台灣等地來港，其中一宗於第12日確診，涉及一個九個月大嬰兒，其早前在外地已確診，屬復陽個案。

【15:00】葵涌葵芳邨葵信樓圍封強檢，政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午十時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，目標是在明日（9日）約上午八時三十分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:45】今年長洲由於沒有太平清礁搶包山及相關活動，再加上與母親節和行政長官選舉日撞期，今日佛誕人流大不如前。有長洲居民指街上「好靜，平時好興旺」，亦有指再取消搶包山「好失落」。不過，有遊客就是趁這個特別時間特意前來慶生，更認為適逢佛誕、母親節和特首選舉，令她今年的生日「印象特別深刻」。

▼5月8日 佛誕正日長洲市況▼



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【14:00】在佛誕假期，因疫情有特別安排的香港中學文憑試DSE，今「撞正」考倫理與宗教科。有考生坦言，公眾假期仍要考試感到十分無奈，因在宗教意義上周日是要休息，但竟然仍要考試。被問到佛誕考宗教科會否感到「如有神助？」有考生笑言因修讀天主教內容，故不會選擇佛教題目。

【13:15】政府表示，西貢及葵青區三個公共屋邨、厚德邨、石籬一邨及石籬二邨的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工派發共約15萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【11:15】財政司司長陳茂波在網誌指，本港今年首季經濟負增長4%，結束連續四季改善勢頭，期內私人消費開支跌逾5%、固定投資跌逾8%、整體貨物出口首季跌4.5%，反映形勢不容樂觀，預告下周公布的經濟增長預測無可避免需要下調。

【11:00】逾兩年多疫情，港府時而禁飛、時而航班熔斷，令菲律賓及印尼籍外傭「滯留」家鄉，香港大鬧外傭荒。勞工及福利局局長羅致光今日母親節（8日）撰文，形容「外傭荒，露曙光」，指上月有4,005名菲籍外傭到港，是疫情以來菲傭來港人數最多的一個月，同月來港印傭亦有2,188名。

羅致光稱，由於菲律賓及印尼兩地疫情緩和，加上本港適度調整入境防控措施，令外傭荒問題漸露曙光，在港外傭人數已從谷底回升至上月底的33萬2千人。不過，現時亦有1.6萬名已取得工作簽證外傭正等候安排來港，他指當香港疫情受控經濟開始復蘇，勞動力不足情況很快出現，要增加在港外傭人數釋放更多勞動力重投巿場，才不致讓外傭荒成為香港經濟復蘇的障礙。

【10:30】政府今早（8日）解封將軍澳厚德邨德安樓，圍封期間共有1,281人接受檢測，當中沒有發現陽性個案，只發現一宗檢測結果為不確定的個案。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



▼5月7日 將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼5月5日 食肆限桌令放寬至每檯8人▼



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▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月5日 戶外運動毋須戴口罩▼

