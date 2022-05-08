疫情・最新｜母親節兼佛誕正日 疫情回落 專家指已有免疫屏障
撰文：孔繁栩 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 姚超雯 王潔恩 陳淑霞
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本港昨日（7日）公布新增278宗確診個案，無新增死亡個案，是自2月15日以來死亡個案首度「清零」。元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫，4人於5月1日曾光顧後染疫，同時段約190名食客要強制檢測。
今日（8日）是母親節兼佛誕正日，亦是特首選舉日，專家認為已有群體免疫，大爆發風險不高，但仍提醒要做好防疫措施。
昨日疫情報道總覽：
▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼
元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫 4患者5.1光顧 190食客須檢測母親節｜元朗酒樓爆疫 專家指已有群體免疫 倡恢復個案追蹤母親節｜疫情下與內地家人分隔兩地 媽媽：通關後想攬住個仔狂錫疫情｜24歲女抵港12日入社區後檢測陽性 累計6宗個案涉BA.2.12
▼5月7日 將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢▼
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▼5.19重開599F章表列處所▼
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▼5月5日 食肆限桌令放寬至每檯8人▼
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▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼
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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼
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強制檢測｜40幢上榜 包括尖沙咀凱旋門、將軍澳維景灣畔等21私樓馬鞍山海典灣、天宇海等八屋苑屋邨污水陽性 政府派12.5萬快測包封區｜將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢 料周日中午解封確診大廈︱增207幢上榜 涉將軍澳維景灣畔、元朗尚悅等私人屋苑封區｜葵涌邨翠葵樓今早解封 發現5宗陽性個案 比率僅0.38%
▼5月5日 戶外運動毋須戴口罩▼
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