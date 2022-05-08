疫情・最新｜母親節兼佛誕正日　疫情回落　專家指已有免疫屏障

撰文：孔繁栩 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 姚超雯 王潔恩 陳淑霞
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本港昨日（7日）公布新增278宗確診個案，無新增死亡個案，是自2月15日以來死亡個案首度「清零」。元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫，4人於5月1日曾光顧後染疫，同時段約190名食客要強制檢測。
今日（8日）是母親節兼佛誕正日，亦是特首選舉日，專家認為已有群體免疫，大爆發風險不高，但仍提醒要做好防疫措施。

昨日疫情報道總覽：

疫情・5.7｜增278確診　零死亡個案　元朗酒樓爆發食客需檢測

▼5月7日　衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼

元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫　4患者5.1光顧　190食客須檢測母親節｜元朗酒樓爆疫　專家指已有群體免疫　倡恢復個案追蹤母親節｜疫情下與內地家人分隔兩地　媽媽：通關後想攬住個仔狂錫疫情｜24歲女抵港12日入社區後檢測陽性　累計6宗個案涉BA.2.12

▼5月7日　將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢▼

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疫情｜孔繁毅：免疫屏障已成型　每日確診預兩星期內降至雙位數疫情｜旺角海富苑海寧閣85人違強檢公告遭發強檢令　佔受檢者17%河套應急醫院｜內地興建營運　落成後未使用　醫管局指港府正統籌樂悠咭｜申請單張曝光　6.1起開始換咭　長者八達通停用未有期

▼5.19重開599F章表列處所▼

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▼5月5日　食肆限桌令放寬至每檯8人▼

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▼5月5日　康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼

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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

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強制檢測｜40幢上榜　包括尖沙咀凱旋門、將軍澳維景灣畔等21私樓馬鞍山海典灣、天宇海等八屋苑屋邨污水陽性　政府派12.5萬快測包封區｜將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢　料周日中午解封確診大廈︱增207幢上榜　涉將軍澳維景灣畔、元朗尚悅等私人屋苑封區｜葵涌邨翠葵樓今早解封　發現5宗陽性個案　比率僅0.38%

▼5月5日　戶外運動毋須戴口罩▼

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