疫情・最新｜母親節兼佛誕正日　疫情回落　專家指已有免疫屏障

本港昨日（7日）公布新增278宗確診個案，無新增死亡個案，是自2月15日以來死亡個案首度「清零」。元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫，4人於5月1日曾光顧後染疫，同時段約190名食客要強制檢測。

今日（8日）是母親節兼佛誕正日，亦是特首選舉日，專家認為已有群體免疫，大爆發風險不高，但仍提醒要做好防疫措施。



昨日疫情報道總覽：



▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



▼5月7日 將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼5月5日 食肆限桌令放寬至每檯8人▼



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▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 28

▼5月5日 戶外運動毋須戴口罩▼

