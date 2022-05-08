疫情・最新｜母親節兼佛誕正日　疫情回落　往長洲渡輪人次增23%

今日（8日）是母親節兼佛誕正日，亦是特首選舉日，專家認為已有群體免疫，大爆發風險不高，但仍提醒要做好防疫措施。今年佛誕，因受疫情影響長洲沒有大型的太平清醮活動舉行，但適逢周日及母親節，仍有不少遊人前往長洲。新渡輪服務有限公司公佈，今日上午八時至中午十二時期間，從中環往長洲的人次約為4,600，較去年同期增加約23%。在旺角花墟，不少家長帶同子女到場選購花束，小朋友憑花表達對母親的愛意。



昨日疫情報道總覽：



【15:00】葵涌葵芳邨葵信樓圍封強檢，政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午十時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，目標是在明日（9日）約上午八時三十分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼5月8日 佛誕正日長洲市況▼



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【14:00】在佛誕假期，因疫情有特別安排的香港中學文憑試DSE，今「撞正」考倫理與宗教科。有考生坦言，公眾假期仍要考試感到十分無奈，因在宗教意義上周日是要休息，但竟然仍要考試。被問到佛誕考宗教科會否感到「如有神助？」有考生笑言因修讀天主教內容，故不會選擇佛教題目。

▼5月8日 母親節旺角花墟人潮▼



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【13:15】政府表示，西貢及葵青區三個公共屋邨、厚德邨、石籬一邨及石籬二邨的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工派發共約15萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【11:15】財政司司長陳茂波在網誌指，本港今年首季經濟負增長4%，結束連續四季改善勢頭，期內私人消費開支跌逾5%、固定投資跌逾8%、整體貨物出口首季跌4.5%，反映形勢不容樂觀，預告下周公布的經濟增長預測無可避免需要下調。

【11:00】逾兩年多疫情，港府時而禁飛、時而航班熔斷，令菲律賓及印尼籍外傭「滯留」家鄉，香港大鬧外傭荒。勞工及福利局局長羅致光今日母親節（8日）撰文，形容「外傭荒，露曙光」，指上月有4,005名菲籍外傭到港，是疫情以來菲傭來港人數最多的一個月，同月來港印傭亦有2,188名。

羅致光稱，由於菲律賓及印尼兩地疫情緩和，加上本港適度調整入境防控措施，令外傭荒問題漸露曙光，在港外傭人數已從谷底回升至上月底的33萬2千人。不過，現時亦有1.6萬名已取得工作簽證外傭正等候安排來港，他指當香港疫情受控經濟開始復蘇，勞動力不足情況很快出現，要增加在港外傭人數釋放更多勞動力重投巿場，才不致讓外傭荒成為香港經濟復蘇的障礙。

【10:30】政府今早（8日）解封將軍澳厚德邨德安樓，圍封期間共有1,281人接受檢測，當中沒有發現陽性個案，只發現一宗檢測結果為不確定的個案。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



▼5月7日 將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼5月5日 食肆限桌令放寬至每檯8人▼



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▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月5日 戶外運動毋須戴口罩▼

