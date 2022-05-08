DSE｜倫理與宗教科開考撞正佛誕　考生無奈：宗教上周日要休息

今日（8日）是佛誕假期，而香港中學文憑試亦「撞正」考倫理與宗教科。不過有考生坦言，公眾假期仍要考試感到十分無奈，因在宗教意義上周日是要休息，但竟然仍要考試。被問到佛誕考宗教科會否感到「如有神助？」有考生笑言因修讀天主教內容，故不會選擇佛教題目。



今日除了是母親節，亦是佛誕公眾假期，部份文憑試考生仍要埋頭苦幹，應考倫理與宗教科。該科考試於下午1時半開始，在西營盤一間試場開考倫理與宗教科，未夠1時已有不少考生已陸續進入考場。

考生Bridget笑言不知道今日是佛誕，只知道是母親節。不過她認為要在公眾假期考試並不合理：「公眾假期都要考試，考試應該延後或者改前一日都好。」被問到佛誕應考宗教科會否覺得十分應節及「如有神助」？她笑言因一直修讀天主教課程，不會選擇佛教題目，「唔覺得會幫到考試」。

另一名考生Mars同樣指不會選擇佛教題目，她又直言對於公眾假期亦要應考感到十分無奈：「今日星期日都係宗教上休息嘅日子」。

▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼

