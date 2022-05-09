最新疫情｜元朗牡丹金閣一名已打三針廚師染疫　群組累計12人中招

今日5月9日是佛誕連假最後一日，在香港疫情持續呈下跌勢，今日新增233宗確診，連續三日少於300宗，創2月初以來新低。疫情回穩，多區現人潮，將於5.15通車的港鐵東鐵綫過海段，新建車站會展站今日舉行開放日，早上大批成功預約市民入內打卡。不過，元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組擴大，至今累計有8人染疫。



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昨日疫情報道總覽：



【16:45】張竹君指，元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」群組病人集中於5月1日早上到訪食店，暫時在店內找不到環境因素導致傳播，相信都是短距離空氣傳播。

【16:35】張竹君指，元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」群組擴大，該店一名廚師昨（8日）喉嚨痛，快測呈陽性，他5月5日最後上班，張竹君指可能是社區個案。連同早前8名食客、一名曾到訪食店密切接觸者及另外兩名密切接觸者，群組累計染疫人數增至12人。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今增233宗確診，120宗屬核酸陽性、113宗屬快測陽性。新增個案中33屬輸入個案，患者來自美國、新加坡、台灣、澳洲等地。另外，再錄得1宗病人離世個案，病死率維持在0.765%。

【16:00】深水埗保安道373號豐盛居圍封，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（10日）上午約八時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【13:25】第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心最新公布確診大廈名單顯示，過去14日共有1,893幢大廈出現確診者。在十八區中，繼續以沙田區疫情最嚴峻，共有175幢大廈出現確診者，其次為元朗有168幢上榜。



至於新增出現確診者的大廈方面，最新於5月2日呈報的大廈有192幢，以觀塘區數目最多。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑如半山御花園2座、灣仔萃峯、奧運站帝柏海灣，以及啟德天寰天海匯3座等，而杏花邨亦有兩幢大廈新呈報出現確診者。

▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



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【12:30】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」累計多人染疫，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日在電台節目表示，在食肆除口罩食飯自然有風險，呼籲市民盡快接種第三針，建議政府應考慮在涉及除口罩的表列處所，要求入場人士先出示快速測試陰性證明，培養市民使用快測的意識及習慣。

▼5月9日 港鐵會展站開放日▼



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【11:10】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」先後出現多宗確診個案，食肆昨日如常營業。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日在電台節目上強調，反對在餐飲業設立熔斷機制，認為現時本港接種率高，食客使用「安心出行」便足夠。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在另一節目提出，確診食肆須停業一周，以追蹤其餘患者，當沒有新個案便可復業。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



【09:00】周四（12日）是國際護士節，第五波來襲下，今個護士節，香港的白衣天使感受尤深。亞博館的社區治療設施內有個巴士站，患認知障礙症的長者時常記不起入住亞博館的原因，不時嚷著要回家，場內護士就帶他們來這裡等巴士，安撫他們的情緒；在香港感染控制中心，10歲女童獨自留醫，隨著留院日子漸長，她擔心被人遺忘常在病房哭泣，是中心的護士跟她講：「我哋無唔記得你，我哋每日都記得你。」



第五波疫情稍有緩和，趁著國際護士節將至，兩名在醫管局不同治療設施工作的護士終於有空間歇息，回望過去兩三個月的工作。她們不約而同說，即使場地、人手及資源都有限制，護士仍要肩負起照顧病人身心靈的責任，要為病人「做多啲、做好啲」。

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【08:30】政府宣布，已在今早8時半完成於葵涌葵芳邨葵信樓的強制檢測行動，其間約1080名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進；至於「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼5月8日 長洲太平清醮到處是平安包▼



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▼5月8日 佛誕下的長洲人流不多▼



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【08:00】周四（12日）是國際護士節，第五波來襲下，今個護士節，香港的白衣天使感受尤深。亞博館的社區治療設施內有個巴士站，患認知障礙症的長者時常記不起入住亞博館的原因，不時嚷著要回家，場內護士就帶他們來這裡等巴士，安撫他們的情緒；在香港感染控制中心，10歲女童獨自留醫，隨著留院日子漸長，她擔心被人遺忘常在病房哭泣，是中心的護士跟她講：「我哋無唔記得你，我哋每日都記得你。」



第五波疫情稍有緩和，趁著國際護士節將至，兩名在醫管局不同治療設施工作的護士終於有空間歇息，回望過去兩三個月的工作。她們不約而同說，即使場地、人手及資源都有限制，護士仍要肩負起照顧病人身心靈的責任，要為病人「做多啲、做好啲」。

【02:20】警方指，尖沙咀分區雜項調查隊人員、西九龍總區機動部隊人員，聯同食物環境衞生署人員，昨日（5月8日）下午約6時，突擊巡查區內多間酒牌處所，以確保有關處所及顧客遵守防疫規例。

▼5月8日母親節 市民到花墟買花▼



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▼5月8日母親節 酒樓座無虛席▼



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▼5月8日母親節 酒樓座無虛席▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼部份強檢大廈▼

