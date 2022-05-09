最新．疫情｜連續兩日確診少於300宗　元朗牡丹金閣暫八食客中招

本港疫情回落，昨日（8日）單日新增266宗確診，即連續兩日個案低於300宗。不過，元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組擴大，至今累計有8人染疫。



昨日疫情報道總覽：



▼5月8日 長洲太平清醮到處是平安包▼



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▼5月8日 佛誕下的長洲人流不多▼



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▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



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【08:00】周四（12日）是國際護士節，第五波來襲下，今個護士節，香港的白衣天使感受尤深。亞博館的社區治療設施內有個巴士站，患認知障礙症的長者時常記不起入住亞博館的原因，不時嚷著要回家，場內護士就帶他們來這裡等巴士，安撫他們的情緒；在香港感染控制中心，10歲女童獨自留醫，隨著留院日子漸長，她擔心被人遺忘常在病房哭泣，是中心的護士跟她講：「我哋無唔記得你，我哋每日都記得你。」



第五波疫情稍有緩和，趁著國際護士節將至，兩名在醫管局不同治療設施工作的護士終於有空間歇息，回望過去兩三個月的工作。她們不約而同說，即使場地、人手及資源都有限制，護士仍要肩負起照顧病人身心靈的責任，要為病人「做多啲、做好啲」。

【02:20】警方指，尖沙咀分區雜項調查隊人員、西九龍總區機動部隊人員，聯同食物環境衞生署人員，昨日（5月8日）下午約6時，突擊巡查區內多間酒牌處所，以確保有關處所及顧客遵守防疫規例。

▼5月8日母親節 市民到花墟買花▼



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▼5月8日母親節 酒樓座無虛席▼



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▼5月8日母親節 酒樓座無虛席▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼部份強檢大廈▼

