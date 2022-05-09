菲律賓大選｜在港菲人有權投　小馬可斯非一面倒：新總統要幫窮人

菲律賓今日（9日）大選，將選出新總統、副總統、國會議員、以及地方官員，已故前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）兒子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）為總統選舉的熱門候選人。



在香港，逾9萬名在港菲律賓人亦有權以外海選民身份投票，但小馬可斯在香港「選情」不是一面倒，而無論最終誰人當選，他們也希望新總統能為家鄉帶來改變。有菲人表示菲律賓與香港不同，每名國民也可以一人一票選總統，故更加要把握手中一票。



莫雷諾出身貧民窟 在港10年菲傭投他一票：希望他當選繼續幫我們

已來港10年的家居助理Angela表示早在4月尾已到票站投票，因為今次候選人比以往多元化，既然可以投票，就要珍惜手中一票，她支持屬菲律賓民主行動黨的莫雷諾(Isko Moreno)。「莫雷諾出身貧民窟，有好多政策都係幫窮人，希望佢當選左之後會繼續幫我地。」雖然她已離開近10年，但也期望新總統可為家鄉環境方面帶來改變，「我個邊屋企啲樹都俾人斬曬，空氣污染好嚴重。」

現任副總統羅貝多是她的心儀人選：他經常幫助弱勢

另一名家居助理Merissa則已到港5年，她上星期已到港島票站投票，現任副總統羅貝多(Leni Robredo)是她的心儀總統人選，「佢有好多(從政)經驗，成日幫忙弱勢社群，如果可以俾佢話事，菲律賓應該會好啲。」Merissa續指期望新總統可改善勞工政策。她也不理解他參選人小馬可仕為何有大量支持者，「可能有錢真係大曬。」

▼4月15日菲律賓總統大選在港海外選民投票站情況▼

