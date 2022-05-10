最新疫情｜4.5萬僱主今獲保就業補貼　5.19第二階段放寬社交距離

經過連日假期，本港疫情持續呈下跌勢，昨日（9日）錄得233宗確診，連續三日少於300宗，創2月初以來新低，減去33宗輸入個案，淨本地個案減至200宗，不過或是假假期較少人檢測效應所致。



疫情回穩，不過元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組擴大，群組累計有12人染疫，當中包括客家人，而該餐廳一名廚師昨也列確診，衞生署推斷廚師在社區感染的可能性較大，但同時指或有更多食客感染。



昨日疫情報道總覽：



▼5月9日 深水埗豐盛居圍封檢測▼



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【12:40】特首林鄭月娥今早表示，將於5月19日重開599F章所有表列處所，涵蓋酒吧、夜總會、派對房間、麻雀館等娛樂場所，餐飲處所的宴會活動人數上限亦將由現時的20人提升至120人。相關處所重開後的營業時間、人數上限及打針要求，一文看清。

▼5.19重開599F章表列處所▼



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【12:30】環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，以下屋苑將獲發快測包：

觀塘區 — 啟業邨及麗晶花園

深水埗區 — 元州邨、寶熙苑、永隆大廈、恒寧閣、恒輝閣、恒順大廈、悅雅、日輝大廈、永隆街12-14號（雙號）、瑞麗閣、興隆大廈、青山道216-218號（雙號）及237-251號 （單號）

黃大仙區 — 崇齡大廈、康強大樓、康強洋樓、新蒲崗廣場、安強大樓、安福大樓、昌泰大廈、景福街51-81號（單號）、裕富大廈、信安大樓、譽‧港灣、越秀廣場、如意樓、安發唐樓及新蒲崗大廈

【12:15】第五波下港府推出航班熔斷機制，大批菲律賓及印尼籍外傭「滯留」家鄉，香港鬧外傭荒。勞工及福利局局長羅致光日前撰文形容「外傭荒，露曙光」，但香港僱傭代理協會主席張結民及香港僱傭公會主席陳東風今日分別於電台節目表示，目前有1.6萬名外傭等待來港，外傭供應仍然緊張，薪金維持6,000元至6,500元，估計最少多5,000名外傭到港，價位才有望回落，業界希望政府取消熔斷機制及容許抵港外傭居家隔離，減低導致供應緊張風險及紓緩僱主財政負擔。

【11:35】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早於港台節目表示，料全港有200條傳播鏈，認為目前本港在復常過程中，不需就每宗個案做個案追蹤及深入調查，應改行「精準防疫」。他說，當局已完成風險評估，確定爆疫火鍋店內環境樣本陰性，因此不建議要求該店停業。何栢良續說，關注「牡丹金閣」爆疫群組內，有三名食客年齡逾60歲，未接種三劑疫苗，認為政府重點應在「谷針」。他認同市民有接種加強劑的必要，科興疫苗接種者須打四針，復必泰接種者打三針。

【09:52】行政長官林鄭月娥在行會前見記者指，現每日個案徘徊在200至300，雖港大病毒即時有效繁殖率及每日感染時點患病率時有波動，但不影響政府早前公布的社交距離措施放寬安排，5月19日會落實第二階段放寬社交距離措施。至於保就業計劃已收14萬僱主申請，首批4.5萬名僱主今日會收到獲批通知及工資補貼款項。

【09:35】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組卻繼續擴大，多一名廚師中招下累計12人染疫，源頭未明餐廳卻沒停業。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍今早於港台電目表示，目前每日有200至300宗個案，認為「牡丹金閣」12宗個案只佔當中的1%，其他地方亦可能有群組爆發，認為食肆被廣泛報道，因餐飲業做足「安心出行」及「疫苗通行證」。黃亦指，食肆堂食前須出示快測證明為不切實際，指香港每日有數百萬人上班，等同於全民每日自願檢測。

【08:30】深水埗保安道豐盛居解封，圍封其間約400人接受檢測，發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月9日 三日連假最後一日東涌熱鬧▼



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【07:05】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」爆疫，截至昨日（9日）為止，共12人中招，是衞生署重啟追蹤以來最大宗爆發個案，包括9名食客及2名密切接觸者，以及昨列確診廚師。《香港01》記者昨午直擊酒樓情況，現場只有11枱食客，送食物傳菜員有戴手套，惟未見執枱專員，由樓面侍應負責，需靠他們自律每次執枱後消毒雙手；爆疫嚇怕食客，員工透露周日（8日）母親節流失七成生意。

當局估計可能出現「超級傳播者」播毒。本港專家直指，現時「超級傳播者」尚未出現，更有可能永遠走漏。專家列舉可能造成爆疫的幾大原因，一一拆解爆疫未解之謎。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



▼5月9日 港鐵會展站開放日▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

