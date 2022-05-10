最新｜林鄭：4.5萬僱主今獲保就業補貼　落實5.19再放寬社交距離

經過連日假期，本港疫情持續呈下跌勢，昨日（9日）錄得233宗確診，連續三日少於300宗，創2月初以來新低，減去33宗輸入個案，淨本地個案減至200宗，不過或是假假期較少人檢測效應所致。



疫情回穩，不過元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組擴大，群組累計有12人染疫，當中包括客家人，而該餐廳一名廚師昨也列確診，衞生署推斷廚師在社區感染的可能性較大，但同時指或有更多食客感染。



昨日疫情報道總覽：



▼5月9日 深水埗豐盛居圍封檢測▼



+ 3

【09:52】行政長官林鄭月娥在行會前見記者指，現每日個案徘徊在200至300，雖港大病毒即時有效繁殖率及每日感染時點患病率時有波動，但不影響政府早前公布的社交距離措施放寬安排，5月19日會落實第二階段放寬社交距離措施。至於保就業計劃已收14萬僱主申請，首批4.5萬名僱主今日會收到獲批通知及工資補貼款項。

【09:35】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組卻繼續擴大，多一名廚師中招下累計12人染疫，源頭未明餐廳卻沒停業。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍今早於港台電目表示，目前每日有200至300宗個案，認為「牡丹金閣」12宗個案只佔當中的1%，其他地方亦可能有群組爆發，認為食肆被廣泛報道，因餐飲業做足「安心出行」及「疫苗通行證」。黃亦指，食肆堂食前須出示快測證明為不切實際，指香港每日有數百萬人上班，等同於全民每日自願檢測。

【08:30】深水埗保安道豐盛居解封，圍封其間約400人接受檢測，發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月9日 三日連假最後一日東涌熱鬧▼



+ 3

【07:05】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」爆疫，截至昨日（9日）為止，共12人中招，是衞生署重啟追蹤以來最大宗爆發個案，包括9名食客及2名密切接觸者，以及昨列確診廚師。《香港01》記者昨午直擊酒樓情況，現場只有11枱食客，送食物傳菜員有戴手套，惟未見執枱專員，由樓面侍應負責，需靠他們自律每次執枱後消毒雙手；爆疫嚇怕食客，員工透露周日（8日）母親節流失七成生意。

當局估計可能出現「超級傳播者」播毒。本港專家直指，現時「超級傳播者」尚未出現，更有可能永遠走漏。專家列舉可能造成爆疫的幾大原因，一一拆解爆疫未解之謎。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



▼5月9日 港鐵會展站開放日▼



+ 10

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

