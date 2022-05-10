疫情．最新｜本地確診單日減至200宗　元朗牡丹金閣群組或擴大

撰文：梁思行 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 王潔恩
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經過連日假期，本港疫情持續呈下跌勢，昨日（9日）錄得233宗確診，連續三日少於300宗，創2月初以來新低，減去33宗輸入個案，淨本地個案減至200宗，不過或是假假期較少人檢測效應所致。

疫情回穩，不過元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組擴大，群組累計有12人染疫，當中包括客家人，而該餐廳一名廚師昨也列確診，衞生署推斷廚師在社區感染的可能性較大，但同時指或有更多食客感染。

昨日疫情報道總覽：

疫情．5.9｜元朗牡丹金閣廚師染疫　群組增至12人　專家倡停業

▼5月9日　深水埗豐盛居圍封檢測▼

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▼5月9日　三日連假最後一日東涌熱鬧▼

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直擊爆疫「牡丹金閣」客銳減　未見執枱專貝　專家拆解傳播強原因

【07:05】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」爆疫，截至昨日（9日）為止，共12人中招，是衞生署重啟追蹤以來最大宗爆發個案，包括9名食客及2名密切接觸者，以及昨列確診廚師。《香港01》記者昨午直擊酒樓情況，現場只有11枱食客，送食物傳菜員有戴手套，惟未見執枱專員，由樓面侍應負責，需靠他們自律每次執枱後消毒雙手；爆疫嚇怕食客，員工透露周日（8日）母親節流失七成生意。

當局估計可能出現「超級傳播者」播毒。本港專家直指，現時「超級傳播者」尚未出現，更有可能永遠走漏。專家列舉可能造成爆疫的幾大原因，一一拆解爆疫未解之謎。

▼5月7日　衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼

疫情｜元朗牡丹金閣尚品火鍋廚師中招　群組擴大至12人染疫元朗火鍋店爆疫　黃家和反對食肆設熔斷　曾祈殷倡停業一周疫情｜增233確診　89歲染疫婦亡　集中追蹤高危地方個案防爆發疫情｜曾祈殷：可考慮要求進入除口罩處所人士　出示快測陰性證明疫苗｜港府認可吉爾吉斯斯坦接種紀錄　持證明者5.11起可登機來港

▼5月9日　港鐵會展站開放日▼

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外遊｜直擊泰國入境免檢疫　遊曼谷不擠逼　惟一規定恐令港人卻步佛誕｜康文署兩日假期發近3300次勸諭　兩人違口罩令共罰一萬元港鐵東鐵線全轉9卡列車首個工作天料逼爆　車務主管教搵位上車假期最後1日｜東薈城昂坪360人流暢旺　市民︰趁假期未完出嚟行下

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

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強制檢測｜涉40大廈　灝景灣盈翠半島各佔一座　日出康城首都上榜5區污水呈陽性　涉景林邨、藍灣半島、華景山莊等　20萬人需快測封區｜政府圍封長沙灣保安道豐盛居　目標明早八時完成強檢行動確診大廈｜增192幢新呈報　觀塘最多　帝柏海灣、啟德天寰上榜封區｜葵芳邨葵信樓解封　揪七宗陽性個案　受檢居民中招率約0.6%
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