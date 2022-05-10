疫情．最新｜40幢大廈納強制檢測公告　將軍澳重災佔五幢

今日（10日）新增273宗確診個案，包括27宗輸入個案，其中4人在出社區後才檢測確診，CT值均非常高，有機會屬復陽個案，一名印傭在第10日於僱主家中暈倒，入院檢測陽性，多5人死亡，學校陽性呈報個案34宗。

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」增8宗食客確診個案，暫時共17名食客及1廚師染疫，群組累計則20人中招，目前仍有6名食客未聯絡上，有4人化驗未有結果。



昨日疫情報道總覽：



【21:38】馬會公布，決定由本周四（12日）起，於非日馬賽事日恢復場外投注處的投注服務，並延長開放時間；而由6月1日起，場外投注處將恢復正常營運，包括日馬及夜馬賽事日。

由5月12日至5月31日，場外投注處於非賽馬日由中午12時至晚上8時開放(星期一開放至下午6時)；於六合彩攪珠日由中午12時至晚上9時15分開放；於夜馬賽事日由中午12時至下午6時開放；於日馬賽事日則不會開放。場外投注處不會開放影視大堂及優越專區，也不會直播賽馬及足球賽事。

【21:28】食物及衞生局公布強制檢測公告，要求於5月4日至10日期間，曾身處40幢大廈之一並逾2小時的人士，在明日或後日（11日或12日）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

今日名單中多達五幢在將軍澳，包括：將軍澳維景灣畔8座、將軍澳將軍澳中心1座、廣明苑廣昌閣、將軍澳東港城7座、將軍澳翠林邨康林樓。

三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼5月10日強制檢測公告▼



【16:57】張竹君表示，輸入個案27宗，其中有1宗在10日揾到，印尼抵港，22歲女士，4月30日抵港，5月9日在僱主家暈低入院，ct值34幾，5月10日再測陰性，似較早前感染復陽。另外有3宗：32歲、25歲、1歲嬰兒，分別從新加坡、尼泊爾、英國抵港，ct值高，無感染病徵，其中一人在12日檢測是不確診，其實3人都高；嬰孩家人4月中曾確診，覺得是復陽，會安排做樣本，若做到基因分析會做，了解是否輸入性復陽。

【16:47】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組，昨日累計有9位食客中招，今日再多8個案，3人由核酸檢測確診，包括71歲女士及其2名家人，另有其中一家三口，以及兩宗散個案，均是近日有少少病徵，快測確診。所有員工已檢測，除了昨日的廚師，再沒有其他員工陽性。今次追蹤是用疫苗通，同資科辦取同一時段食客的疫苗通行症資料，即時發短訊通知要強檢。

現時190多位食客中，有17位食客陸續確診，仍有10位包括有4人等結果，6人仍聯絡中，有些電話打不到或是2字頭電話。今次傳播與較早前Omicron特性差不多，傳播力非常高，都是預期之內，大家需要去不戴口罩地方要打齊針，今次個案好多年紀大，主要64至89歲，有一位4歲幼兒與家人一起去，患者多數病徵輕徵，因為打齊針。

【16:35】政府今午公佈圍封粉嶺嘉福邨福樂樓進行強檢，政府目標是在明日（11日）約中午12時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:47】第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心最新公布（9日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,881幢大廈出現確診者，較日前的1,893幢回落。在十八區中，以元朗區最嚴峻，共有177幢大廈出現確診者，其次為沙田區有175幢上榜。

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【12:42】政府今日（10日）表示，觀塘、深水埗及黃大仙區共30幢大廈的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向居民、清潔工和物業管理員工派發共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【12:40】特首林鄭月娥今早表示，將於5月19日重開599F章所有表列處所，涵蓋酒吧、夜總會、派對房間、麻雀館等娛樂場所，餐飲處所的宴會活動人數上限亦將由現時的20人提升至120人。相關處所重開後的營業時間、人數上限及打針要求，一文看清。

▼5.19重開599F章表列處所▼



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【12:30】環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，以下屋苑將獲發快測包：

觀塘區 — 啟業邨及麗晶花園

深水埗區 — 元州邨、寶熙苑、永隆大廈、恒寧閣、恒輝閣、恒順大廈、悅雅、日輝大廈、永隆街12-14號（雙號）、瑞麗閣、興隆大廈、青山道216-218號（雙號）及237-251號 （單號）

黃大仙區 — 崇齡大廈、康強大樓、康強洋樓、新蒲崗廣場、安強大樓、安福大樓、昌泰大廈、景福街51-81號（單號）、裕富大廈、信安大樓、譽‧港灣、越秀廣場、如意樓、安發唐樓及新蒲崗大廈

【12:15】第五波下港府推出航班熔斷機制，大批菲律賓及印尼籍外傭「滯留」家鄉，香港鬧外傭荒。勞工及福利局局長羅致光日前撰文形容「外傭荒，露曙光」，但香港僱傭代理協會主席張結民及香港僱傭公會主席陳東風今日分別於電台節目表示，目前有1.6萬名外傭等待來港，外傭供應仍然緊張，薪金維持6,000元至6,500元，估計最少多5,000名外傭到港，價位才有望回落，業界希望政府取消熔斷機制及容許抵港外傭居家隔離，減低導致供應緊張風險及紓緩僱主財政負擔。

【11:35】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早於港台節目表示，料全港有200條傳播鏈，認為目前本港在復常過程中，不需就每宗個案做個案追蹤及深入調查，應改行「精準防疫」。他說，當局已完成風險評估，確定爆疫火鍋店內環境樣本陰性，因此不建議要求該店停業。何栢良續說，關注「牡丹金閣」爆疫群組內，有三名食客年齡逾60歲，未接種三劑疫苗，認為政府重點應在「谷針」。他認同市民有接種加強劑的必要，科興疫苗接種者須打四針，復必泰接種者打三針。

【09:52】行政長官林鄭月娥在行會前見記者指，現每日個案徘徊在200至300，雖港大病毒即時有效繁殖率及每日感染時點患病率時有波動，但不影響政府早前公布的社交距離措施放寬安排，5月19日會落實第二階段放寬社交距離措施。至於保就業計劃已收14萬僱主申請，首批4.5萬名僱主今日會收到獲批通知及工資補貼款項。

【09:35】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」感染群組卻繼續擴大，多一名廚師中招下累計12人染疫，源頭未明餐廳卻沒停業。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍今早於港台電目表示，目前每日有200至300宗個案，認為「牡丹金閣」12宗個案只佔當中的1%，其他地方亦可能有群組爆發，認為食肆被廣泛報道，因餐飲業做足「安心出行」及「疫苗通行證」。黃亦指，食肆堂食前須出示快測證明為不切實際，指香港每日有數百萬人上班，等同於全民每日自願檢測。

▼5月9日 深水埗豐盛居圍封檢測▼



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【08:30】深水埗保安道豐盛居解封，圍封其間約400人接受檢測，發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月9日 三日連假最後一日東涌熱鬧▼



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【07:05】元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」爆疫，截至昨日（9日）為止，共12人中招，是衞生署重啟追蹤以來最大宗爆發個案，包括9名食客及2名密切接觸者，以及昨列確診廚師。《香港01》記者昨午直擊酒樓情況，現場只有11枱食客，送食物傳菜員有戴手套，惟未見執枱專員，由樓面侍應負責，需靠他們自律每次執枱後消毒雙手；爆疫嚇怕食客，員工透露周日（8日）母親節流失七成生意。

當局估計可能出現「超級傳播者」播毒。本港專家直指，現時「超級傳播者」尚未出現，更有可能永遠走漏。專家列舉可能造成爆疫的幾大原因，一一拆解爆疫未解之謎。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



▼5月9日 港鐵會展站開放日▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

