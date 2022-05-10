東鐵過海｜張欣宇拆解東鐵最密可2分鐘一班　籲盡早加班增載客量

【東鐵/沙中線】港鐵東鐵過海段即將於下周日（15日）通車，東鐵線上周六（7日）起全線改用9卡列車。立法會議員張欣宇今早（10日）於港台節台《千禧年代》表示，轉用9卡列車後，運載量確實減少，但港鐵若能讓東鐵加密至約兩分鐘一班，可大致恢復12卡車運載量。惟根據港鐵近日公布，目前全面轉用9卡車後，班次最密仍為2.7分鐘一班。

他不建議取消東鐵頭等車廂，認為頭等有助北區居民舒適到達市區，亦為香港鐵路的回憶。



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東鐵倘用盡信號系統 可加密至2分鐘一班車

對於市民憂慮東鐵由12卡轉為9卡車後的載客量下降，張欣宇表示，經計算後，發現9卡車的確令東鐵整體運載量減少。目前受疫情影響，沒有跨境旅客情況下，認為客量仍可應付，但他亦擔心將來恢復通關，部份原本乘坐巴士的市民會改搭東鐵，客量會再提升，建議港鐵應做準備加密班次。

張亦分析指，若港鐵用盡新信號系統，東鐵線可加密至約兩分鐘一班車，屆時每小時整體載客量可提升至約5.9萬人次，與12卡車的高峰時段載客量相近。不過他指，目前港鐵硬件仍然不足，未能用盡信號系統，認為港鐵須未雨綢繆。

▼東鐵列車演變▼



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加開短途列車紓緩人流只能治標

對於客量或超過承載力，東鐵隨時逼爆。張欣宇認為，港鐵派出短途特別班次，以空車到人流較密集的港鐵站，只能夠治標；至於進一步擴建，則因加長金鐘站東鐵月台的限制較大，較難做到，地底車站亦難以承受較長月台。

張亦不建議取消頭等車廂，雖然將頭等車卡轉為普通車卡，每列列車可增逾100人次的載客量，但他認為不少北區居民已習慣乘搭頭等車廂，舒適到達市區，同時頭等亦為香港鐵路的回憶，「係咪要取消，大家都有唔同睇法。」

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