DSE｜中史科考中美兩國建交史　科主任：對考生或較困難

DSE中學文憑試今日（10日）考中國歷史科，近年中美關係膠着，卷一其中一條問題就正關於近代中美外交史，涉及50年代的「抗美援朝」、60年代「打倒美帝、打倒蘇修」及70年代的「乒乓外交」。



福建中學（小西灣）中史科主任李偉雄表示，該題目要求援引史實並加以分析中美關係，對考生或較為困難，推斷較少考生會作答這一題。



DSE中學文憑試今日考中史科，卷一當中，考了中美外交的近代史，例如50年代的「抗美援朝」、60年代「打倒美帝、打倒蘇修」及70年代的「乒乓外交」（馬煒傑攝）

中史科設兩卷，卷一涉歷代發展，設有必答題，涵蓋甲、乙兩部，佔40分；其餘甲部及乙部各設3題，考生須分別各選答1題，佔50分。試卷二涉歷史專題，設6單元，每單元各設3題，學生從所選的1個單元中選答2題，共答2題完卷，佔50分。

今年必答題之一涉秦始皇與漢武帝，另一題則是晚清列強入侵及慈禧太后排洋。三條選答題分別涉及西周封建制度、隋文帝建運河、明太祖君主集權。

老師︰今年適逢中美建交50週年 有時事性

李偉雄認為今年的中史卷所出的題目十分正路，對考生而言應「唔算好難」，不少題目有下苦功溫習應不難解答。卷一當中，其中一題問考生中國的外交歷史，李指今年適逢中美建交50周年，有時事性，但題目要求援引史實並加以分析中美關係，對考生或較為困難，推斷較少考生會作答這一題。

另外，有問題需考生作答明太祖君主集權措施為政治帶來的負面影響，李指明朝君主集權並非陌生概念，「咁多年都咁講」，考生理應亦十分熟悉，作答上並不困難。

其中一題問考生中國的外交歷史，李偉雄指今年適逢中美建交50週年，有時事性。（余俊亮攝）

卷一甲部以秦朝歷史為題

李認為考生選答有關中國古代史的題目會較為着數，因古代史「初中教完高中又教」，考生會較為熟悉，例如卷一甲部以秦朝歷史為題，相信考生並不陌生。

李又提到，卷一第二部份以往考生需由古代史及近代史中各答一條題目，考評局近年更改制度，考生不論古代或近代史中可隨意選擇兩題作答即可，變相考生可專攻由中一讀到中六、相對應較為熟悉的古代史就可應付，因而可推斷較少考生會選答近代史題目。

李偉雄認為考生選答有關中國古代史的題目會較為着數，因古代史「初中教完高中又教」考生會較為熟悉。（余俊亮攝）

卷二出現冷門伊斯蘭教問題 料考生多不選

卷二方面，李指考生較常修讀單元四制度史及單元五宗教史，制度史方面一如以往都是田制、兵制及科舉各一題，同學作答上都應把握得到，但因考評局亦知學生較熟悉，要求上或會較高，「畀分可能手緊少少」；而宗教史今年則出了較冷門的伊斯蘭教，但因為是三選二的關係，估計考生會避開這一題作答。另外，卷二有一個單元關於女性社會地位的轉變，與現今社會女權運動的議題相關，如考生對此較熟悉亦不難作答。

考生鍾同學今早應考中史科，他表示卷一的題目很簡單，「我全部貼中晒」，他解釋專攻甲部古代史，認為「冇咩特別難喎」；但卷二他選答古代名人，當中司馬遷佔了25分，未有信心可從一題中取得高分。

考評局表示，今日約有6,080名考生報考中史，合共設有62個禮堂試場及150個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

今日分別有1名正檢疫及1名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考；沒有考生因身體不適而選擇不應考，今早也沒有收到考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請

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