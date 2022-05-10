教育局增辦6個應用學習課程　涉日語與日本文化、金融科技

教育局課程發展處今日（10日）公布將為2025年文憑試學生，提供58個應用學習課程（Applied Learning，簡稱ApL）供學生及學校選擇，其中包括6個新辦課程，分別為金融科技入門、智能數碼建築、創意英語—商務與媒體、創意英語—公關與營銷、生活日語及日本文化、應用日語及日本文化。



教育局表示，有意於2022/23學年為中四級、或2023/24學年的中五級開辦應用學習課程的學校，就要準備為學生遞交報讀申請。報名日期分別為今年5月20日至6月2日、及2023年2月22日至4月12日。



教育局為2025年文憑試的學生提供多6個應用學習課程選擇。（教育局提供）

本學年167學校中四級開辦應用學習課程

本學年有167所學校於中四級開辦應用學習課程，修讀人次約5,180位。教育局課程發展處今日（10日）稱，應用學習是高中課程的選修科目之一，課程內容實踐與理論並重，為了令學習內容更貼近不同專業和職業範疇的最新發展。

發言人表示，以應用學習課程「金融科技入門」為例，課程讓學生認識金融科技這個新興的工程產業，了解金融科技行業概況；配合建造業發展趨向數碼化，應用學習課程「智能數碼建築」讓學生認識建造業和建築科技的最新發展情況，掌握建造管理及土木工程的理論和應用。

為非華語學生設「應用學習中文」

應用學習多數涵蓋創意學習、媒體及傳意、商業管理、應用科學等六個學習範疇；另為非華語學生設「應用學習中文」，為他們提供另一途徑獲取中文資歷，以便銜接升學和就業路徑。

教育局表示，應用學習課程透過模擬或真實情境來發展學生的知識，學生可從中加深認識職業專才教育，為自己升學及就業做好準備。教育局亦建議學校安排合適的活動加深學生及家長對應用學習課程的了解，並為學生提供選科輔導。