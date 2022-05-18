大家都非常關心公立醫院醫護流失情況，而醫生人手更一直都是大家的焦點。去年立法會通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，在新制度下，非本地培訓醫生多了三種方法申請特別註冊來港工作。

第一種，有關醫生本身是香港永久居民，他只需要持有認可醫學資格，即在指定院校畢業並已在當地註冊，獲醫管局或其他公營醫療機構聘請，便可申請特別註冊來港；只要在取得認可專科資格後在有關公營醫療機構服務五年及通過評核，便可獲正式註冊在港執業，無須通過本地執業資格試。

第二種，有關醫生並非香港永久居民但持有醫專頒授或承認的專科資歷，他們也可以申請特別註冊來港，並完成往後相同的程序。第三種，是在指定院校畢業但未完成實習的港人醫科畢業生，他們在新安排下可以來港考執業試，從而申請特別註冊，而往後的程序也和第一種方法一樣。

希望落實有關新安排後可以吸引非本地培訓醫生來港發展。上月底，首批共27間獲特別註冊委員會認可的院校名單出爐，整個名單大約有100間院校，餘下的院校名單亦會陸續公布。

撰文：醫院管理局聯網服務總監楊諦岡醫生



為了吸引各地醫學人才，我們近月已開展了一系列招聘工作，希望盡量協助及促進非本地培訓醫生來港服務。我們一如以往聯同食物及衞生局和衞生署，為澳洲及英國的港人醫生安排網上簡介會，講解最新的制度和就業機會。同時，我們也開始透過香港駐外地的經濟貿易辦事處展開與院校校長及管理層的交流及溝通。而在醫管局的招聘網站，我們也特別新增了一個頁面，專門擺放非本地培訓醫生的資訊，並提供諮詢服務。

必須以開闊視野，放眼吸納更多非本地醫療人才及專家，才能解決香港醫生人手問題。

至於因應個別專科的人手需求，我們最近開始試行一些針對性的宣傳策略，例如為了吸引人手較短缺的麻醉科人才，我們在澳洲和新西蘭舉行的麻醉科研討會期間安排線上諮詢站，隨時解答與會人士查詢。招聘廣告方面，我們也嘗試在麻醉科及放射科的專科期刊刊登廣告，以吸引相關人才。如果這些推廣方法有成效，我們會繼續以類似方法招攬其他個別專科的人手。

醫管局招聘網站新增了一個頁面，專門擺放非本地培訓醫生資訊，並提供諮詢服務。

香港是一個國際化大都會，我們必須以開闊的視野，放眼吸納更多非本地的醫療人才及專家，才能解決香港醫生人手的問題。在過去一段時間的招聘工作中，我們不難留意到他們的水平和專業質素，並不局限於個別培訓的地區。縱使有一些醫生可能在我們不熟悉的院校畢業，但他們在海外工作一段時間後，在行業內也可建立起顯赫的名聲。我認為香港的醫療系統有其優勢，我們本地的醫學水平也面向國際，希望新制度可以吸引更多優秀人才來港。高質素的醫生加入我們的醫療團隊，最終得益的絕對是病人。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

