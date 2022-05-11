就業｜政府聘用殘疾人士率僅1.6%　港大倡研配額制　增商界誘因

殘疾人士尋求工作一向難，香港大學公民社會與治理研究中心研究團隊於去年12月至今年1月期間，就香港的社會共融及共融就業狀況進行診斷研究，結果顯示，60%受訪者不同意與其協助就業，不如將資源放於福利、亦有42至55%受訪者相信與殘疾人士工作能得到啟發。

研究中心負責人指出，共融就業推行多時，惟政府亦不是請好多殘疾人士，2018/19年有1.6%，比率略低，建議新一屆政府應研究訂立「配額制」，立法規定須聘請指定比例殘疾員工；審視融合教育推行情況。



港大公民社會與治理研究中心獲馬會捐助 推三年共融研究

香港大學公民社會與治理研究中心獲得香港賽馬會慈善信託基金捐助，於2020年12月展開為期三年的「賽馬會共融 •知行計劃」，研究團隊於去年12月至今年1月，與不同持份者共進行了53場訪談及11場聚焦小組，同時透過網上調查收集了2,715位18歲或以上香港居民的回應。

僅6%受訪者認為有足夠措施協助智障人士融入社會

結果顯示，只有6%受訪者認為政府有足夠措施協助智障人士融入社會； 60%受訪者不同意「與其發資源協助殘疾人士就業，不如將資源放在福利上」；42至55%受訪者相信與殘疾人士工作會受到啟發；僅有15%受訪者同意香港有足夠的技能訓練與裝備殘疾人士就業。

計劃有請插畫師聯同智障人士製作圖畫，右邊的插畫為智障人士所繪。（陳栢麟攝）

港大公民社會與治理研究中心：為殘疾學生提供更多出路

研究中心副總監陳綺文稱，僱主即使有意聘用殘疾人士，但種種原因，例如擔心員工未必接受、不了解相關設施安排等而卻步，強調不少NGO培訓機構可以協助，又建議政府增加商界誘因，例如提倡社會採購概念，檢討公開招標審核標準，對聘請殘疾人士的企業予以肯定。她又建議，為殘疾學生提供更多出路，例如注重創意工業的學校。

為保持機會平等 殘疾人士面試政府沒優待

研究中心林維峯則指，政府的睇法以平等機會僱主自居，殘疾人士於面試過程不會有優待，導致政府聘用殘疾人士員工的比率低，以2018至19年數據指出，比率僅1.6%，而政府雖然於2016年開始殘疾學生實習計劃，但為期只有兩星期。他建議，政府應研究立法訂立配額制度，政府、公營機構、大企業需聘請指定比例的殘疾員工。