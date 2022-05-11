今年首季逾1.3萬宗罪案　448青年被捕　13歲仔販毒12歲女賣淫

本港今年首季錄得13,866宗罪案，較去年同期減少6.2%，當中虐兒案及詐騙案分別有245宗及5,378，兩者同樣上升29%。至於因干犯刑事罪行而被捕的青少年共448人，其中4名年僅13歲，分別涉及販運冰毒、可卡因及大麻，亦有11名12至15童女童為賺快錢參與賣淫。而截至今年3月31日，警方就《香港國安法》共拘捕175人，當中超過110人已被檢控。



本港今年首季錄得13,866宗罪案，較去年同期減少6.2%。（資料圖片）

保安局今日（11日）公布，本港今年首季整體罪案數字為13,866宗，較去年同期的14,779減少913宗下跌6.2%。整體罪案下跌，主要是由於行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打、刑事恐嚇、刑事毀壞、盜竊及嚴重毒品罪行等均錄得跌幅。

虐兒案件245宗上升29%

錄得升幅罪案方面，今年首季兇殺案有7宗，增加75%，當中5宗涉及家庭或親屬間的暴力，全部案件已被偵破。虐兒案件有245宗，上升29%，涉及侵害兒童性罪行及侵害兒童人身罪行的案件分別上升43%及17%。

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詐騙案5,378宗 七成涉網上騙案

詐騙案亦上升29%，有5,378宗，當中超過七成與網上騙案有關，主要來自「網上購物騙案」（1,876宗）、「求職騙案」（610宗）、「投資騙案」（549宗）及「電話騙案」（339宗），分別錄得28%至超過3倍的升幅。而「反詐騙協調中心」就成功攔截215宗詐騙案中超過3.8億元的騙款。

勒索案有432宗，比較去年同期增加96宗，上升28.6%，升幅主要來自「裸聊」勒索案件，共348宗，增加了104宗。

警方早前檢獲約910克、市值約53.4萬元懷疑「冰」毒。（警方提供）

毒犯及賣淫集團利用青年犯案

青少年罪行方面，共有448名青年因干犯刑事罪行而被捕，較去年同期減少269人，下降37.5%，部份涉及入世未深青少年，其中有4名13歲男學童被毒犯利用分別販運冰毒、可卡因及大麻而被捕；亦有11名12至15歲女童，其中10人為學生，為賺快錢被賣淫集團利用進行賣淫活動。

警方在抗疫期間，各警區透過視像形式與校長、老師、社工等保持溝通，又為年青人進行網上防罪講座、比賽等，提供防罪信息。警方亦於4月進行禁毒宣傳活動，讓年青人了解吸毒禍害及販毒後果。警隊將製作更多防罪短片，提供予學校及非政府機構，培養年青人正確價值觀和防罪滅罪意識，避免被不法之徒利用。