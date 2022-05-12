12港人之一黃偉然　認製爆炸品囚20月　妨礙司法公正罪不作起訴

12港人涉去年偷渡時於內地水域被截獲，其中9人遣返回港後，被控妨礙司法公正罪。其中30歲無業的黃偉然今（12日）在區域法院承認製造爆炸品罪，另妨礙司法公正罪則獲法庭存檔。法官判刑時指，案發時適逢社會運動，不能忽視若爆炸品落在他人手中可導致的嚴重後果，但考慮到涉案爆炸品是埋在泥土中，在同類案件中危險亦屬較低，終判其囚20個月。

被告黃偉然，承認一項製造爆炸品罪，指他在2019年12月1日至2020年1月14日，在沙頭角公路吳屋村附近，製造爆炸品即俗稱 DNT 的強力炸藥。

被告黃偉然被告黃偉然，承認一項製造爆炸品罪，被判入獄20個月。（資料圖片）

他另被控作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為罪，指其在2019 年12月至2020年8月23日，連同稱作「廢中」、「恩典」（ 別名：大媽、姑媽、姑姐或 Sister）及「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正，作出一項或一連串妨礙司法公正傾向的行為，導致 12 港人逃離香港司法管轄區，以阻礙警方調查，或因調查引起的刑事訴訟。此罪獲法庭存檔。

案件編號：DCCC 934、570/ 2021