DSE｜中國文學科黃雨下開考　考生狼狽趕赴考場：怕交通阻塞

天氣不似預期，中學文憑試今日（12日）繼續考試未受天氣影響。大雨不停，天文台今日已先後兩次發出黃色暴雨警告，適逢文憑試中國文學科下午開考，有考生由家長駕車接送、有乘搭的士到考場、亦有人在風雨中狼狽趕赴考場。

黃雨下應考文憑試，有考生坦言心情矛盾，一方面希望盡快完成考試，另一方面亦寄望天雨令考試延期，爭取溫習時間；另有考生穿拖鞋短褲應考，擔心下雨會令考試出現阻滯。



考場附近道路水浸

中學文憑試中國文學科今午2時15分開考，《香港01》記者約下午1時30分到達位於大角咀的考場，現場所見，前往考場的部份道路水浸，加上附近的小學陸續放學，人多路窄非常狼狽，當中不乏應考的學生趕入考場，亦有數位家長駕車接送子女應考。

李同學笑稱「考埋（中國文學科）就可以放假。」（陳栢麟攝）

有考生指是文憑試最後一科

李同學表示，中國文學是其文憑試最後一科，家住觀塘的他直指地點並不方便，加上大雨關係，故此選擇提早出門並乘搭的士前往考場，約一時到達。他認為自己未準備好，希望雨勢加大可令考試延期，增加時間溫習，但中國文學科又是其文憑試最後一科，考完即可放假，坦言「心情矛盾」。

黃同學（左）指不希望考試因天雨延期。（陳栢麟攝）

試場位置甚遠選擇提早出門

另一位應考的黃同學表示，由於居住地點距離試場甚遠，故此選擇提早出門，而為了應付雨天，選擇穿拖鞋入試場。近日天氣情況差，但認為對考試沒有太大影響，因與上一科已相隔12日，惟有留意天氣報告指今日會狂風大雨，不希望考試會有阻滯，「想快啲考完，唔想再拖！」