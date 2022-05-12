四區污水病陽性派快測　西環九龍城重災　西環邨、港大宿舍上榜

疫情持續，香港大學醫學院今早（12日）預警堅尼地城一帶或有大型傳播，呼籲師生不要到該區用膳或進行要除下口罩的活動。



政府下午表示，西環一帶污水病毒量較高，向該區居民派發快速測試包，除了西環邨罕有地在「封邨」後再次上榜，香港大學學生宿舍賽馬會第三學生村亦要快測。另有三區污水病毒量較高，當中以九龍城最重災，城南道和打鼓嶺道一帶住宅全部上榜，四區合共將派發19.5萬個快測包。



▼部份污水樣本呈陽性的屋苑▼



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將派發合共約19.5萬個快速測試包

政府表示，西貢、九龍城、中西區和葵青區部份區域的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19.5萬個快速測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

．西貢區 — 尚德邨、寶明苑、廣明苑及慧安園

．九龍城區 — 城南道與打鼓嶺道附近一帶住宅

．中西區 — 加惠臺、怡峯、百年大樓、西環邨、嘉輝花園、士美菲園、寶德大廈、時美閣、浚峯、美華大廈、美菲閣、翠麗苑、華輝大廈、觀龍樓及香港大學賽馬會第三學生村

．葵青區 — 麗瑤邨、光輝樓、利和大廈、成城大廈、海昌大樓、獅子樓及福蔭大廈

九龍城區城南道與打鼓嶺道附近一帶住宅污水病毒量較高，須自行快測。（政府新聞處截圖）

若對快速測試首次呈陽性人士可透過網上平台申報

政府提醒，使用快速測試時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。市民測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

▼5月9日 深水埗豐盛居圍封檢測▼



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若對快速測試首次呈陽性的人士可透過網上平台申報，有需要的市民亦可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。