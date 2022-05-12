疫下港大推彈性收生安排　考生若一科失手仍有機會入港大

中學文憑試踏入尾聲，港大公布調整下學年收生安排，以往文憑試考生在4個核心科目及2個選修科考獲「332233」方有機會入讀港大，但在新安排下，若應屆考生在兩科核心語文科、或兩科選修科中，有一科僅考取第2級、即未達最低收生要求的第3級，今年仍有機會獲港大考慮，惟考生在大學聯招填寫課程選擇時，先要將港大課程填寫在Band A，並通過相關的面試；而考生的整體成績總分，亦要在打九折後仍達個別學科的預計收生分數，才會獲得考慮。



港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅（中）宣布，港大調整下學年收生安排。（港大提供）

兩科核心語文科或兩科選修科 其中一科考獲2級仍獲港大考慮

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，疫情爆發逾2年，今屆文憑試考生最受影響，今年初爆發的第五波疫情，亦再打亂學生的學習安排。他表示，過往有考生因在文憑試中失手，未能在本地升讀大學，有些要到海外升學，有些則入讀副學士課程，為此感到可惜。

嚴志堅表示，為幫助考生，港大今年推出彈性收生安排，應屆考生若在兩科核心語文科、或兩科選修科中，有一科考取第2級、但又未達最低收生要求的第3級，仍有機會獲港大考慮。

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必須通過面試 整體成績計分打九折後要達預計收生分數

他續指，相關學生要將港大課程填寫在大學聯招表格上的Band A，並通過相關的面試；而該學生按文憑試成績並按課程計分方法後打九折，仍能達到個別學科的預計收生分數，則仍可考慮報讀。

舉個例子，考生將港大課程A放於Band A、並已通過該課程面試，在文憑試中，他考獲英文科5**、數學科5*、通識科5、兩科選修科分別為5*及5**，但中文則失手，僅考獲2。假如港大課程A以最佳六科計算分數，今年預計收生分數為33分，這位考生六科總分為38.5分，九折後仍有34.65分，仍可獲課程A考慮取錄。

不過，嚴志堅表示，有關調整不適用於部份有特別要求的課程，如法學士課程在語文科成績上有指定要求，若考生在語文科失手，便無法藉著這項調整，考入法學士課程。他解釋，相關要求是為了確保學生有能力完成學業。

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強調今次調整旨在幫考生 非因為要吸引學生入學

嚴志堅亦強調，今次的調整並非因為要吸引學生入學，並謂「（想入港大嘅）學生多到收唔晒」，是次調整是旨在幫助考生。

他提到，以往每年平均有10至20個考生，在文憑試中未取得最低收生要求，經學校向港大叩門。港大會視乎個別情況決定是否取錄，在以往數年，港大取錄當中一半或少於一半的學生。嚴志堅認為，並非每個考生都知道可以叩門，做法不理想，認為今次的彈性收生安排較公平及透明度高。

將設活動教大學聯招Band A排位策略

港大將於5月底或6月初，公布每個學科預計收生分數，供應屆考生參考相關收生分數。在5月23至27日，港大亦將舉行港大本科入學資訊週，所有學科均會參與，大部分活動在網上進行，活動包括模擬課堂、講座、畢業生分享等。而港大入學事務部在5月23日下午4時會舉行活動，為考生講解大學聯招Band A排位策略，幫助他們增加入讀大學的機會。

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