西環邨｜區內隨時爆疫　居民望強檢找到源頭　食肆憂生意再受打擊

西環邨與堅尼地城一帶屋苑及大廈有爆疫風險，衞生防護中心指出，西環邨特別是西苑台，污水檢測發現相當高的病毒量，政府今午（12日）圍封西環邨全邨進行強檢，鄰近的香港大學醫學院亦向師生發出警示，提醒近期避免到堅尼地城午膳或進行要除下口罩的活動。

今午約3時，在黃色暴雨警告下，政府人員圍封西環邨內的出入口，有警員在場駐守，居民只能進入，不能離開，並設立多個帳篷及鐵馬圍封部份街道。



▼5月12日 西環邨圍封強檢▼



到接近傍晚，西環邨的居民在大雨下，陸續放工或放學回家，才知道全邨遭圍封，有放工回家的中年男士稱，不會太擔心病毒會大規模傳播，及早強檢希望可找出源頭，避免爆發。一名放學回家的中三生則表示，擔心明天未能解封，不能上學，「唔知點樣同學校請假。」不過，附近商戶則無懼爆疫，仍然繼續營業。

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《香港01》記者下午曾到堅尼地城一帶食肆巡視，食肆負責人都擔心港大醫學院的呼籲會影響生意，直言政府遲遲未有通知，「完全唔知發生咩事」。區內一間點心店的陳師傅表示，近期到餐廳進食的學生不多，但仍擔心若區內出現大型爆發會對生意有影響，他提到防疫措施剛放寬，生意才剛有起息，不希望又打回原形。另一間餃子店的負責人向女士則表示，擔心客人聽聞消息後，不敢到區內用膳，影響生意。