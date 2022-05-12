強制檢測｜涉20大廈寶翠園上榜　曾訪爆疫桌球室「新旺會」要強檢

本港單日新增確診數字徘徊200多宗，政府今（12日）公布的強制檢測公告中，有21處地方被納入，20幢為住宅大廈。政府今日指，西環邨與堅尼地城一帶屋苑及大廈有爆疫風險，位於堅尼地城的寶翠園5座亦被納入名單之中。

另有一處為今日公布爆疫的紅磡「新旺會」，任何曾在5月9日下午5時至凌晨零時曾逗留在新旺會的人，都須接受強制檢測。



紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座3樓的新旺會，今日疫情記者會公布，該處有4人於同一時段逗留後確診，被納入強制檢測公告，任何曾在5月9日下午5時至凌晨零時到過該處的人士，都要在5月13或14日進行強制檢測。

▼5月12日 西環邨圍封強檢▼



西環邨全邨大廈今日都要圍封強檢，堅尼地城一帶病毒量高，港大醫學院提醒師生避免外出用膳。今日的強制檢測公告中，亦包括一幢位於堅尼地城的大廈，為寶翠園5座，大廈內有確診患者。

被納入檢測公告的亦有不少私人住宅，遍布全港各區，包括上環荷李活華庭A座、沙田第一城19座、啟德嘉匯2座、北角新都城大廈A座等。

除了新旺會以外，只要在5月6日至5月12日曾逗留被納入公告的大廈超過兩小時，都要在5月13日至5月14日進行檢測，在3個月內確診患者則可豁免。