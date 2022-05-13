疫情．最新｜上環星月樓疑爆疫納強檢　港大醫學院籲勿去堅尼地城

本港昨日（12日）增加294宗確診個案，當中輸入個案佔40宗。此外，有4人在紅磡商業中心「新旺會」同時段打桌球後染疫，約150人須強檢，而西環邨的污水檢驗出相當高病毒，全邨五幢大廈被圍封檢測。港大醫學院發電郵，呼籲師生及職員未來一周勿在區內食肆用膳或參與要除口罩的活動。



食衞局周四晚上突然將上環星月樓納入強制檢測公告，由於疫情記者會未有提及相關情況，預料涉於5月7日晚上母親節前夕，疑有多名曾同一時段到場的食客受感染。



昨日疫情報道總覽：



▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



▼5月12日 康文署14個泳池重開▼



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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月12日 馬會投注站恢復投注服務▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼

