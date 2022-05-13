疫情．最新｜上環星月樓疑爆疫納強檢 港大醫學院籲勿去堅尼地城
撰文：鍾妍 梁思行 江麗盈 馬煒傑 林穎嫺
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本港昨日（12日）增加294宗確診個案，當中輸入個案佔40宗。此外，有4人在紅磡商業中心「新旺會」同時段打桌球後染疫，約150人須強檢，而西環邨的污水檢驗出相當高病毒，全邨五幢大廈被圍封檢測。港大醫學院發電郵，呼籲師生及職員未來一周勿在區內食肆用膳或參與要除口罩的活動。
食衞局周四晚上突然將上環星月樓納入強制檢測公告，由於疫情記者會未有提及相關情況，預料涉於5月7日晚上母親節前夕，疑有多名曾同一時段到場的食客受感染。
昨日疫情報道總覽：
▼5月12日 西環邨圍封檢測▼
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▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼
西環邨｜堅尼地城爆疫 居民冀強檢找到源頭 食肆憂生意再受打擊西環邨｜西苑臺4家庭現5個案 污水病毒量高 張竹君︰涉不同樓層堅尼地城｜西環邨污水陽性 全邨五幢公屋遭圍封 料周五早上解封再有群組爆發 張竹君指無礙放寬社交距離 元朗牡丹金閣無新個案紅磡「新旺會」疑爆疫 同時段四客打桌球後染疫 約150人須強檢
▼5月12日 康文署14個泳池重開▼
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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼
強制檢測｜20座大廈上榜 曾訪新旺會、上環星月樓食客須強檢港大醫學院緊急呼籲：堅尼地城或現大型感染群 師生勿在該區午膳確診大廈｜增161幢新呈報 涉寶翠園、維港灣等 美孚新邨3廈上榜四區污水陽性派快測 西環九龍城重災 西環邨、港大宿舍上榜
▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼
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▼5月12日 馬會投注站恢復投注服務▼
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▼5.19重開599F章表列處所▼
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