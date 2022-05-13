疫情．最新｜上環星月樓納強檢今停業　歐家榮到場視察︰28人染疫

本港昨日（12日）增加294宗確診個案，當中輸入個案佔40宗。此外，有4人在紅磡商業中心「新旺會」同時段打桌球後染疫，約150人須強檢，而西環邨的污水檢驗出相當高病毒，全邨五幢大廈被圍封檢測。港大醫學院發電郵，呼籲師生及職員未來一周勿在區內食肆用膳或參與要除口罩的活動。



食衞局周四晚上突然將上環星月樓納入強制檢測公告，由於疫情記者會未有提及相關情況，預料涉於5月7日晚上母親節前夕，疑有多名曾同一時段到場的食客受感染。衞生署及機電署等部門，今早到星月樓視察，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，星月樓累計有28人染疫，部份患者是家人，今早到場抽取45個環境樣本化驗。



昨日疫情報道總覽：



▼5月13日 早上天氣惡劣市民冒雨返工▼



▼5月12日強制檢測公告▼



【12:45】周四晚上食衞局突然將上環星月樓納入強制檢測公告，要求5月7日18:00至23:00，即母親節前夕晚市曾先顧或在場人士，需在今明兩日接受強檢。星月樓今日未有營業，衞生署及機電署等部門人員今早到星月樓視察，有到場的衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，星月樓累計有28人染疫，部份患者是家人，今早到場抽取45個環境樣本化驗。

【11:54】港大醫學院昨日（12日）在Facebook發文指堅尼地城附近或有大型感染群組，緊急呼籲師生勿往該區午膳，事件引起熱議，有市民質疑該緊急呼籲引起恐慌。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在電台節目表示，因應現時本港疫情發展，相信社區已築起了防重症免疫屏障，並稱市民只需打齊疫苗，可到當區食肆進食。

【10:50】香港大學醫學院昨（12日）在社交網站facebook發緊急呼籲，稱堅尼地城或爆發大型群組，強烈建議師生避免到該區用膳。港大醫學院今（13日）發聲明，為事件作進一步解釋。聲明稱，向師生發放有關內部訊息是負責任做法，盡量避免疫情不必要的在醫院，及附近的醫療設施廣泛傳播。

港大醫學院指，堅尼地城及其周邊地區有機會出現大型感染群組。（港大醫學院 Facebook 截圖）

【10:28】屯門醫院殮房發生錯誤對調兩具遺體，其中一具遺體已火化的燒錯屍事故。社區組織協會幹事彭鴻昌今早(13日)在電台節目表示，調亂遺體事故相對少見，相信今次事件與第五波疫情下死亡個案急增有關，尤其公衆殮房的處理量增加一至兩倍，又認爲殮房及殯儀館在溝通上亦出現問題，建議加強核對程序及溝通，並促請院方完成調查後，公布事故原因。

【10:03】西環邨今早完成圍封強檢，共有約1680人接受了檢測，當中共發現22宗陽性檢測個案，陽性比率僅1.3%。政府亦曾派員到訪約630戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:49】本港昨日（12日）新增294宗確診，當中西環邨因污水病毒量高全邨圍封，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（13日）在電台節目指出，當區污水病毒量高，有機會出現超級傳播者，封邨做大範圍強制檢測是較「穩陣」的做法；對於紅磡有桌球室出現感染群組，認為雖然桌球相對是靜態活動，但性質上是娛樂場所，或會有餐飲活動，加上市民可能較「放鬆少少」，在桌球室內除下口罩增加感染風險。

▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



▼5月12日 康文署14個泳池重開▼



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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月12日 馬會投注站恢復投注服務▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼

