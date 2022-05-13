疫情．最新｜增298宗確診　多3人死亡　星月樓群組累計30人中招

本港今日（13日）增加298宗確診個案，當中輸入個案佔21宗，涉一宗新加坡抵港人士入社區第12日才檢測確診，屬復陽個案。BA.2.12新增1宗累計有7宗個案，學校呈報3宗個案，多3人死亡。

西環邨西苑台累計共發現16宗個案，昨日圍封強檢則全邨發現22宗陽性個案。新旺會增2個案累計6宗，其中美式桌球台一個環境樣本呈陽性。上環星月樓群組累計30人中招。



食衞局周四晚上突然將上環星月樓納入強制檢測公告，衞生署及機電署等部門，今早（13日）到星月樓視察，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，星月樓累計有28人染疫，上周六（7日）母親節前夕曾光顧，部份患者是家人，今早到場抽取45個環境樣本化驗。



昨日疫情報道總覽：



▼5月13日 早上天氣惡劣市民冒雨返工▼



▼5月12日強制檢測公告▼



【17:23】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，屯門醫院燒錯屍事件，兩具調亂遺體，一具不是新冠病人，另一是康復病人，兩遺體分類都是第一類，屯院已就事件深切致歉，並向家屬慰問，會有委員會調查，檢視遺體處理流程， 4名殮房職員已停職，醫院提醒職員要謹慎處理認領程序。

【17:05】徐樂堅表示，室內環境尤其會除口罩，始終感染必定存在，,就算通風幾理想 ，人同人聚集距離短,，都有短距離傳播風險，換氣量做好會減病毒逗留時間，其他顧客進入環境就不受上一個顧客影響。

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【16:48】三個場所爆疫最新情況：

1)紅磡新旺會：

昨有4個案，今再多兩個共有6個案，兩新增個案患者均為27歲男性，入面有英式及美式桌球，6名患者分3張枱，已取28環境樣本， 其中一個在美式桌枱取的是陽性，建議要暫時停業大清洗。

2)西環邨：

1600人檢測， 22宗陽性，16宗西苑台、2宗中苑台、4宗北苑台，西苑台5個案有一家人陽性共6宗，16宗涉14單位、8樓層及5個方向。

3)星月樓：

目前29食客及1職員染疫，在5月7日晚上6時至11時之間進食，當晚去過要強制檢測，食客年齡由8至117歲，涉12女及17男，有逾200食客及50職員要做強檢。染疫食客主要在3樓，2樓有幾張枱，大部分食客在3樓，正研究緊座位及關係，可能一家大細去，今早取48個環境樣本，要徹底消毒及研究室內氣流。

【16:35】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，首針60歲以上有八成打針，意味即有約40萬人未打針，第一針3至11歲小朋友為71%，接種率逐步上升。本月底實施疫苗通行第三階段，收到不少市民就通行證及康復二維碼作出查詢，過去兩周收到近8萬個查詢有關未能打針安排，已補發隔離令，沒有大量囤積情況。

【15:35】社會福利署今日（13日）公布，因應疫情緩和，四間早前用作暫託中心的體育館，即彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館和荃灣西約體育館，將於明日（14日）交還予康樂及文化事務署。

【15:30】葵涌安蔭邨德蔭樓今午圍封強檢，政府目標是在明日（14日）上午約十一時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【12:45】周四晚上食衞局突然將上環星月樓納入強制檢測公告，要求5月7日18:00至23:00，即母親節前夕晚市曾先顧或在場人士，需在今明兩日接受強檢。星月樓今日未有營業，衞生署及機電署等部門人員今早到星月樓視察，有到場的衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，星月樓累計有28人染疫，部份患者是家人，今早到場抽取45個環境樣本化驗。

【11:54】港大醫學院昨日（12日）在Facebook發文指堅尼地城附近或有大型感染群組，緊急呼籲師生勿往該區午膳，事件引起熱議，有市民質疑該緊急呼籲引起恐慌。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在電台節目表示，因應現時本港疫情發展，相信社區已築起了防重症免疫屏障，並稱市民只需打齊疫苗，可到當區食肆進食。

【10:50】香港大學醫學院昨（12日）在社交網站facebook發緊急呼籲，稱堅尼地城或爆發大型群組，強烈建議師生避免到該區用膳。港大醫學院今（13日）發聲明，為事件作進一步解釋。聲明稱，向師生發放有關內部訊息是負責任做法，盡量避免疫情不必要的在醫院，及附近的醫療設施廣泛傳播。

港大醫學院指，堅尼地城及其周邊地區有機會出現大型感染群組。（港大醫學院 Facebook 截圖）

【10:28】屯門醫院殮房發生錯誤對調兩具遺體，其中一具遺體已火化的燒錯屍事故。社區組織協會幹事彭鴻昌今早(13日)在電台節目表示，調亂遺體事故相對少見，相信今次事件與第五波疫情下死亡個案急增有關，尤其公衆殮房的處理量增加一至兩倍，又認爲殮房及殯儀館在溝通上亦出現問題，建議加強核對程序及溝通，並促請院方完成調查後，公布事故原因。

【10:03】西環邨今早完成圍封強檢，共有約1680人接受了檢測，當中共發現22宗陽性檢測個案，陽性比率僅1.3%。政府亦曾派員到訪約630戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:49】本港昨日（12日）新增294宗確診，當中西環邨因污水病毒量高全邨圍封，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（13日）在電台節目指出，當區污水病毒量高，有機會出現超級傳播者，封邨做大範圍強制檢測是較「穩陣」的做法；對於紅磡有桌球室出現感染群組，認為雖然桌球相對是靜態活動，但性質上是娛樂場所，或會有餐飲活動，加上市民可能較「放鬆少少」，在桌球室內除下口罩增加感染風險。

▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



▼5月12日 康文署14個泳池重開▼



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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月12日 馬會投注站恢復投注服務▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼

