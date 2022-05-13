西環星月樓29食客1員工確診　最大117歲　250食客及員工要強檢

西環出現連環爆發，衞生署今日（13日）公布西環星月樓出現群組爆發，涉及29名食客及一名員工，食客全在每親節前夕、上周六（7日）晚市6時至11時期間於餐廳內進食。



衞生署指，翻查記錄發現有逾200位食客及50名員工，全部人都需強制檢測。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，認為現時每天200至300個案數字將會維持一段時間， 相信社區內仍有傳播鏈，現時衞生署策略希望找到不尋常群組個案，盡快透過強檢處理，以減低病毒繼續在社區蔓延。



▼5月13日 衞生署到西環星月樓視察▼



中招食客上周六母親節前夕晚市光顧

食衞局周四晚上突然將上環星月樓納入強制檢測公告，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日交代發現增多一間餐廳出現爆發，有至少29位食客及1位職員，他們曾經在上周六、即母親節前夕，下午6時至11時之間於餐廳內進食，我們昨晚出當晚去過要強制檢測。

張竹君續說，29位食客年齡介乎8至117歲，涉12女、17男。 另外亦有一名職員出現陽性， 衞生署翻查記錄發現有逾200位食客及50名職員，全部人都需做強檢。她呼籲曾經在5月7日晚上6時至11時到過酒樓的市民都必須要強檢。

張竹君表示暫時5月7日晚上爆疫，但不排除之後日子有其他個案。她指市民現時檢測很方便，如果有市民曾去過餐廳感到擔心或不舒服，亦建議自行檢測。

▼5月13日 疫情記者會▼



+ 1

張竹君：廁所向來都高危，大家都會用

當日餐廳主要開放3樓，而2樓則只開放數張枱。張竹君說：「大部分食客在3樓，仲研究緊座位及關係，好多可能一家大細去，今早同事拎咗48個環境樣本，建議咗（酒樓）要徹底消毒，機電工程署去睇過氣流有冇咩問題。」48個環境樣本取自餐廳內各高危範圍，包括廁所，她說：「廁所向來都高危，大家都會用，可能係聚集，你用完我用。」

張補充說：「星月樓個案仲調查緊，問返各個案同過邊個食、有冇家人確診， 有啲啱啱做過快測，未呈報陽性結果，數字有機會加。」她表示，星月樓食客座位尚調查中，食客描述座位後仍要核對他們結賬資料、配對相關枱號或預訂資料， 這些程序仍要花時間。至於星月樓員工需要檢測，但不用強制檢疫。

衞生署徐樂堅：相信爆發不會太大

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，相信現時每天200至300個案數字將會維持一段時間， 因社區仍有傳播鏈。過往第五波大部分港人曾染疫，加上現疫苗注射率提升，認為有一定程度免疫，相信爆發不會太大。

至於被問到如何定義現時群組爆發屬於大或小，徐樂堅回應稱，大同小是相對的，酒樓個案是於兩三周算大型群組，現時衞生署策略希望找到不尋常群組個案，及盡快處理，例如用強制檢測，希望去過的市民盡快做檢測，陽性個案就隔離，以減低病毒繼續在社區蔓延。

至於再下一步的處理方案，例如關於港大微生物學系講座教授袁國勇，提出香港進入控制疫情的狀態，徐樂堅回應說：「先處理咗而家，由高峰3月去到5月，經過多個階段，暫時穩控疫情先。」

▼5月12日 西環邨圍封檢測▼

