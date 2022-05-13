參選區議會聘人作唱歌等表演　女工程師舞弊罪成　囚4個月2星期

女工程師被指在2019年參選區議會選舉期間，請人作歌唱表演及提供免費書法班，以誘使他人投票予她，她最終落選，事後被廉正公署控兩項選舉舞弊罪，經審訊後被裁定罪成。案件今（13日）在東區法院判刑，裁判官梁嘉琪稱，法庭為確保選舉的公平公正，及公信力不被懷疑，不能因背景予以輕判。加上梁是經審訊後定罪，未完全承認控罪，量刑須反映案件的嚴重性及相稱性，判其入獄4個月2星期。



被告歐頌賢（44歲，工程師），被控於2019年10月10日及16日，在區議會選舉中作出舞弊行為，即為另一人提供歌唱表演及書法班以誘使對方投票予她。梁官早前在裁決時指，歐在歌唱表演時，在旁擺放上印有其肖像的易拉架，目的是讓人知道表演有她的功勞，故裁定她罪成。

對法律認知不足才犯案

辯方求情指，被告無不良嗜好，平日喜歡書法、看書或聽音樂，接受過高深教育，屬「文化人」，犯案因低估了法律後果，及對法律認知不足所致，她已還押了多天，已受到深刻的教訓，有深切的悔意，望法庭能判處社會服務令。但如若法庭認為應判處監禁式刑罰，亦希望能以緩刑方式處理。

官指案情嚴重判監是唯一選擇

梁官判刑時引述案例指，法庭為確保選舉的公平公正，及其公信力不被懷疑，不論參與選舉人士的背景為何，均不能輕判。被告向兩名歌手及書法家分別支付1200元及800港元，邀請他們在不限人流的街頭演出，歌唱表演地點更設於地鐵站附近，挑選在人流亦算多的時間犯案。另被告經審訊後被定罪，未完全承認控罪，考慮到案件的嚴重性及相稱性，監禁為唯一判刑選擇，終判其囚4個月2星期。

案件編號：ESCC1494/2022