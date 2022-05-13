新地置地申元朗綠化帶邊界建1.4萬伙私樓　規模媲美嘉湖山莊

去年《施政報告》提出「北部都會區」發展計劃，港鐵「北環線」將會是接通新界東西的重要交通基建。新鴻基地產繼早前向城規會申請，向濕地緩衝區「開刀」，興建近一萬伙住宅後，再計劃在牛潭尾發展大型屋苑。

新地聯同置地控股近日向城規會申請，改劃元朗石湖圍的綜合發展區用地，放棄早前獲准發展低密度洋房計劃，改為興建28幢住宅大樓，提供近1.46萬伙，規模可媲美天水圍嘉湖山莊，擬建項目鄰近即將發展的北環線新田站，毗鄰大型洋房屋苑錦綉花園及加州花園，但與綠化地帶的邊界為鄰，高密度發展或再次對綠化帶構成威脅。



+ 1

城規會申請文件顯示，擬議發展用地為兩幅相連、位於元朗牛潭尾石湖圍的綜合發展區用地，座落在米埔鷺鳥林南，鄰近米埔隴村和石湖圍新村，貼近綠化地帶邊界。擬議發展亦鄰近港鐵北環線新田站。

第一期項目樓高45層 提供近2,000伙

文件顯示，發展商申請將其中一幅較細的「綜合發展區用地」改劃為住宅，將會以6.5倍地積比，興建4幢樓高45層的綜合用途大樓，當中包括4座坐落於非住用平台上的住宅樓宇，住用樓層為38至41層，預料可提供1,990伙；另提供5,174平方米私人休憩用地，是項目是第一期發展，預料在2027年新田站落實前完成。

+ 1

第二期項目47層 提供1.2萬單位

第二期發展則涉及另一宗申請，同樣是沿着綠化地帶邊界發展，同樣計劃以6.5倍地積比，發展24幢不多於47層高的綜合用途大樓，住用樓層為36至46層，以提供12,575伙住宅單位，並提供32,695平方米私人休憩用地。

兩幅用地一併發展後，將會提供14,565伙，較上周申請的潭尾濕地緩衝區發展項目多近5,000伙。

文件續指，擬議項目將會提供不多於0.5倍地積比的商業設施，以滿足社區的日常需要，並會提供長者鄰舍中心、幼兒中心等，並已預留6,200平方米土地作學校用途。

由低密度洋房變高樓大廈 新地：因政府改變規劃

翻查資料，有關地段前年亦曾連同附近的綠化地帶「闖關」，申請改劃為住宅，起初的方案擬建1.13萬伙，及後再在翌年8月提供兩個方案，包括將單位數目降至9,049伙和3,980伙，惟上次申請不斷延期至去年底，及後未再有更新。今次申請的規模可謂是「大反彈」，並放棄了向極具爭議性的綠化帶「開刀」。

新地回覆《香港01》查詢表示，有關項目是與置地一同發展，申請地點位於「新田／落馬洲發展樞紐」的核心地區，地塊面積達122萬平方呎，建議以7倍地積比分期興建28幢住宅大廈，兩宗申請合約涉及約1.46萬伙，與附近住宅用地的最高7倍地積比率相符。

新地續指，申請地點為已完成補地價的「熟地」， 早於 2014年已獲規劃許可興建低密度洋房，新地和置地目前正進行地盤平整及道路擴闊等前期工程。惟政府改變有關地區的規劃，加上北環線的最新發展，故新地和置地遞交新的改劃申請，提高發展密度以配合政府發展方向，發揮「新田/落馬洲發展樞紐」和鐵路效益，並紓緩房屋供應短缺的問題。