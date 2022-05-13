確診大廈｜新呈報185幢　涉The Austin、君滙港等　西環10廈上榜

撰文：黃金棋
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第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布今日（13日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,767幢大廈出現確診者，較前兩日逾1,800幢數目回落。在十八區中，以元朗區疫情最嚴峻，共有180幢大廈出現確診者，其次為沙田有174幢上榜。
至於新增出現確診者的大廈方面，最新於5月12日呈報的大廈有185幢，以沙田區數目最多。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括柴灣藍灣半島7座、日出康城晉海3B座、大埔鹿茵山莊獨立屋，以及九龍站The Austin等。另外，西環昨日（12日）新呈報10幢大廈出現確診者，包括寶翠園5座、堅城中心，以及被圍封的西環邨西苑臺等。

▼部份新呈報涉確診患者大廈▼

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根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有1,767幢大廈出現確診者。18區中仍以元朗區為重災區，共有180大廈上榜，而沙田則以14日內有174幢大廈出現確診者，在各區中排第二多。觀塘則是第三多大廈出現確診者，共有148幢。

新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至昨日(12日)，共有185幢新呈報。在港島，中西區有12幢大廈新呈報出現確診者，當中有10幢位於近日出現疫情的西環，包括均益大廈1期、西半山豪宅寶翠園5座、羲皇臺8座，以及西環邨西苑臺等。

東區則有14幢大廈新上榜，涉太古城廬山閣、峰華邨秀峰樓、碧麗閣A座、藍灣半島7座等。灣仔則只得兩幢大廈新增出現確診者，為友光大廈及寶明閣。

▼5月12日　西環邨圍封檢測▼

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美孚新邨增三幢有人確診

九龍方面，深水埗新增11幢大廈新呈報出現確診者，當中美孚新邨佔三幢，分別為3期百老匯街72-74號、7期萬事達廣場11號、8期百老匯街104號，該屋苑在過去14日已累計有13幢大廈上榜。深水埗其餘上榜大廈亦包括香港城市大學學生宿舍2期、李鄭屋邨忠孝樓等。油尖旺亦新增七幢大廈有確診者，涉及豪宅The Austin 1座及君滙港5座，另外亦有海富苑海韻閣及嘉峰大廈等。

沙田第一城3幢有住客確診

新界東方面，沙田新呈報大廈達19幢，為各區中最多，當中有美田邨美麗樓、隆亨邨賞心樓等，而沙田第一城及愉翠苑亦分別有三幢上榜，第一城上榜大廈為15座、19座及39座；而愉翠苑則涉愉滿閣、愉禮閣及愉賢閣。西貢則有12幢新呈報，主要位於將軍澳，包括日出康城晉海3B座、將軍澳中心12座及寶盈花園8座。

▼5月11日　過去14天確診大廈全名單▼

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新界西方面，元朗新呈報大廈亦達16幢，涉及天恒邨恒翠樓、朗屏邨錦屏樓、洪福邨洪昌樓，以及蝶翠峰8座等。而屯門亦有15幢大廈新上榜，包括兆麟苑輝麟閣、新屯門中心7座、香港黃金海岸4座等。

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