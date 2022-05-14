疫情．最新｜三個群組爆疫未止　專家料不影響第二階段放寬

本港昨日（13日）增加298宗確診個案，當中輸入個案佔21宗。社交距離措施放寬不一個多星期，近日出現多個感染群組，西環邨圍封強檢發現22宗陽性個案；紅磡新旺會多兩名顧客確診，累計暫六宗，其中美式桌球枱一個環境樣本驗出仍有病；上環食肆星月樓群組累計30人中招，250名上周六（7日）光顧的食客及50名員工須強制檢測。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，暫時有兩個餐廳出現感染群組，未必對整體疫情有太大影響。



昨日疫情報道總覽：



▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



【08:00】日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」日前（11日）登陸香港，當日有近百名市民於apm商場等待開業，其後等待進入店舖的人數更有增無減，繼Donki引發的排隊潮後，再一次顯示「日本製造」的威力。其實早於八十年代，日資百貨公司亦曾經在本港「燦放」過一段時間，近年Donki、松本清等日本連鎖集團逆市擴張進駐香港所締造之熱鬧光景，又是否預示日資將再次大舉進佔香港零售市場呢？

有經濟學者分析指，日資反攻香港，源於疫情下的租金下跌，以及港人無法外遊下，對日貨的需求日增。他估計，未來將有更多日資進駐香港，但預料本港經濟回暖後，當整體租金回升，如Donki此類佔地面積較大的商戶或無以為繼。

▼2022.5.11 「松本清」首間分店開幕情況▼



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▼5月12日 康文署14個泳池重開▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月13日 新巴城巴隧巴301號「榮休」▼



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▼5.19重開599F章表列處所▼

