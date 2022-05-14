疫情．最新｜三個群組爆疫未止　專家料不影響第二階段放寬

撰文：鍾妍 林穎嫺 黃金棋 梁思行 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬
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本港昨日（13日）增加298宗確診個案，當中輸入個案佔21宗。社交距離措施放寬不一個多星期，近日出現多個感染群組，西環邨圍封強檢發現22宗陽性個案；紅磡新旺會多兩名顧客確診，累計暫六宗，其中美式桌球枱一個環境樣本驗出仍有病；上環食肆星月樓群組累計30人中招，250名上周六（7日）光顧的食客及50名員工須強制檢測。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，暫時有兩個餐廳出現感染群組，未必對整體疫情有太大影響。

昨日疫情報道總覽：

疫情．5.13｜西環邨、上環星月樓、紅磡新旺會爆群組感染

▼5月13日　衞生署到上環星月樓視察▼

上環星月樓29食客1員工確診　最大117歲　250食客及員工要強檢上環星月樓爆疫　母親節前夕晚市累計28人中招　衞生署今早巡查放寬措施｜許樹昌指食肆爆疫屬個別情況　料不影響下周四放寬疫苗通行證｜染疫無呈報或將翻案無望？　徐樂堅籲康復逾月可打針

▼5月12日　西環邨圍封檢測▼

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疫情｜西環邨22人染疫涉14單位　爆疫新旺會美式桌球枱樣本呈陽性封區｜西環邨解封　發現22宗陽性個案　受檢居民中招率約1.3%西環邨｜污水病毒量高全邨圍封　專家：擔心有超級傳播者西環邨｜袁國勇：已築起防重症免疫屏障　市民毋須恐慌港大醫學院為籲避往堅尼地城解畫　污水病毒量高千倍屬負責任做法

▼5月12日　衞生署公布「新旺會」爆疫▼

松本清進駐本港　日資後新冠時代狂攻零售市場　學者︰將陸續有來

【08:00】日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」日前（11日）登陸香港，當日有近百名市民於apm商場等待開業，其後等待進入店舖的人數更有增無減，繼Donki引發的排隊潮後，再一次顯示「日本製造」的威力。其實早於八十年代，日資百貨公司亦曾經在本港「燦放」過一段時間，近年Donki、松本清等日本連鎖集團逆市擴張進駐香港所締造之熱鬧光景，又是否預示日資將再次大舉進佔香港零售市場呢？

有經濟學者分析指，日資反攻香港，源於疫情下的租金下跌，以及港人無法外遊下，對日貨的需求日增。他估計，未來將有更多日資進駐香港，但預料本港經濟回暖後，當整體租金回升，如Donki此類佔地面積較大的商戶或無以為繼。

▼2022.5.11　「松本清」首間分店開幕情況▼

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日本開關｜最快6月准旅行團入境　港旅行社推小包團$6499玩五日2023公眾假期｜上班族過年請2天假連放9天　另2個月有利自製長假水上的士5.21重開半價吸客　西九及周日航線復開無期暫託中心｜彩榮路體育館、港灣道體育館等交還康文署　亞博續運作屯門醫院對調遺體「燒錯屍」　醫管局指一人為新冠病毒康復者屯門醫院殮房出錯燒錯屍　社協：疫下殮房工作量急增籲加強核對

▼5月12日　康文署14個泳池重開▼

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強制檢測｜涉40幢大廈　荃灣海之戀愛炫美、何文田衛理苑各一上榜確診大廈｜新呈報185幢　涉The Austin、君滙港、寶翠園等上榜豪宅貝沙灣全數六期連洋房污水陽性　全港三區共派20萬快測包自檢

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

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▼5月13日　新巴城巴隧巴301號「榮休」▼

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▼5.19重開599F章表列處所▼

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新冠肺炎
新冠疫苗
限聚令
Omicron變種病毒
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