疫情．最新｜三個群組爆疫未止 專家料不影響第二階段放寬
撰文：鍾妍 林穎嫺 黃金棋 梁思行 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬
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本港昨日（13日）增加298宗確診個案，當中輸入個案佔21宗。社交距離措施放寬不一個多星期，近日出現多個感染群組，西環邨圍封強檢發現22宗陽性個案；紅磡新旺會多兩名顧客確診，累計暫六宗，其中美式桌球枱一個環境樣本驗出仍有病；上環食肆星月樓群組累計30人中招，250名上周六（7日）光顧的食客及50名員工須強制檢測。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，暫時有兩個餐廳出現感染群組，未必對整體疫情有太大影響。
昨日疫情報道總覽：
▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼
上環星月樓29食客1員工確診 最大117歲 250食客及員工要強檢上環星月樓爆疫 母親節前夕晚市累計28人中招 衞生署今早巡查放寬措施｜許樹昌指食肆爆疫屬個別情況 料不影響下周四放寬疫苗通行證｜染疫無呈報或將翻案無望？ 徐樂堅籲康復逾月可打針
▼5月12日 西環邨圍封檢測▼
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疫情｜西環邨22人染疫涉14單位 爆疫新旺會美式桌球枱樣本呈陽性封區｜西環邨解封 發現22宗陽性個案 受檢居民中招率約1.3%西環邨｜污水病毒量高全邨圍封 專家：擔心有超級傳播者西環邨｜袁國勇：已築起防重症免疫屏障 市民毋須恐慌港大醫學院為籲避往堅尼地城解畫 污水病毒量高千倍屬負責任做法
▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼
【08:00】日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」日前（11日）登陸香港，當日有近百名市民於apm商場等待開業，其後等待進入店舖的人數更有增無減，繼Donki引發的排隊潮後，再一次顯示「日本製造」的威力。其實早於八十年代，日資百貨公司亦曾經在本港「燦放」過一段時間，近年Donki、松本清等日本連鎖集團逆市擴張進駐香港所締造之熱鬧光景，又是否預示日資將再次大舉進佔香港零售市場呢？
有經濟學者分析指，日資反攻香港，源於疫情下的租金下跌，以及港人無法外遊下，對日貨的需求日增。他估計，未來將有更多日資進駐香港，但預料本港經濟回暖後，當整體租金回升，如Donki此類佔地面積較大的商戶或無以為繼。
▼2022.5.11 「松本清」首間分店開幕情況▼
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日本開關｜最快6月准旅行團入境 港旅行社推小包團$6499玩五日2023公眾假期｜上班族過年請2天假連放9天 另2個月有利自製長假水上的士5.21重開半價吸客 西九及周日航線復開無期暫託中心｜彩榮路體育館、港灣道體育館等交還康文署 亞博續運作屯門醫院對調遺體「燒錯屍」 醫管局指一人為新冠病毒康復者屯門醫院殮房出錯燒錯屍 社協：疫下殮房工作量急增籲加強核對
▼5月12日 康文署14個泳池重開▼
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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼
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▼5月13日 新巴城巴隧巴301號「榮休」▼
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▼5.19重開599F章表列處所▼
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