DSE｜甲類科目筆試今全數考完　三周內共44名考生在竹篙灣應考

隨DSE歷史科考試於今日（14日）中午順利完成，2022年DSE在第五波疫情及紅雨惡劣天氣夾擊下，甲類科目筆試終於結束，所有考生可暫時好好放鬆，靜候7月20日放榜。

考評局表示，約三星期筆試期間，合共18名正在檢疫及26名確診考生，先後在竹篙灣應考共16個科目的考試。



+ 1

24類甲類科目筆試已完結 考場設一系列防疫安排

考評局今在網誌《文憑試快線》中宣布，24科甲類科目筆試已順利結束，今年合共於435所學校，設逾520個禮堂試場，以及約400個課室試場。該局亦為有特殊教育需要（SEN）的考生，設立超過770個特別試場，參與不同崗位的考務人員數以萬計。

考評局稱，為保障考生及考務人員健康，今年試場實施一系列加強防疫措施，包括動用更多課室為試場、把禮堂及課室試場分成不同區域讓考生分流、拉闊考生座位之間的距離，並改在試前於室外或空氣流通的寬敞地方，核對考生身份等。該局感謝所有試場學校、教師、考務人員及考生的支持和配合，讓DSE再一次在疫情下安全有序舉行。

▼5月13日 DSE考生在暴雨警告下到試場應試▼



+ 1

26名確診及18名正檢疫考生於竹篙灣應考

今年DSE已是第三年在新冠疫情下舉行，考評局稱，今年疫情更較過往兩年嚴峻，故再次於竹篙灣社區隔離設施設立試場。在約三星期的筆試期間，合共有18名正在檢疫及26名確診考生先後於竹篙灣應考。此外，相關政府部門亦為居於圍封強檢地區的DSE考生、考務人員及其家人安排優先檢測，盡力協助受疫情影響考生參與DSE。

另外，考評局指今日有一名確診考生在竹篙灣應考歷史科，無人棄考。今年歷史科約有4,880名考生報考，合共設有61個禮堂試場及131個SEN特別試場。

5月中至6月上旬仍有體育及音樂科實習試

該局又表示，雖然筆試已結束，但5月中至6月上旬仍有體育及音樂科的實習考試，約有1,100名體育科及6名音樂科考生參與實習考試，會繼續做好各項防疫措施，並祝願考生繼續保持身心健康，以最佳狀態完成實習考試。

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼

