DSE｜歷史科卷一無中國史題　歷史科老師：十年來首次　幾罕見

今屆DSE甲類科目筆試最後一科為歷史科，該科共設卷一及卷二，其中卷一設四道資料題，今年題目涉及日本史、香港史、歐洲史及國際關係，考生需「四選三」作答。

有歷史科老師表示，翻查資料後發現今次是自2012年起，十年來首次在卷一無出中國史相關題目，形容「幾罕見」，但指今次卷一出題相對直接及「相對淺咗」，涵蓋的闊度及深度均較往年更好，所謂「陷阱」題亦較少。他強調，考生不能以為「死記爛背」就可取得高分，除溫書外，必須對歷史有全面理解，答題技巧上亦需要留意出題字眼。



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卷一出日俄戰爭及英德關係等

卷一「四選三」題目中，第一題問20世紀上半葉的日本，涉及日俄戰爭、日本小學教育及日本西化情況等；第二題則問20世紀下半葉香港，包括經濟發展及人口組成等；第三題20世紀初歐洲，包括與維持和平相關的工作及英德關係等；第四題則是20世紀下半葉的國際合作，涉及天花、世界銀行行長有關人口推算的演說，以及聯合國處理國際間社會和文化問題的做法。

10年來首次卷一無中國史題 歷史科老師：幾罕見

基督教香港信義會元朗信義中學歷史科任謝榮燊表示，翻查資料發現，今次是自2012年起，考評局首次在卷一無出中國史相關題目，形容「幾罕見」。他認為，今次卷一相對容易，因出題較直接，較少「陷阱題」，考生更容易發揮，只要讀好史實，相信不難應付，但要高分則要視乎考生對歷史的掌握能力及答題技巧。

卷一第二題資料數據較龐大，學生需要有歸納能力。

問題字眼須注意 正反例子要概括

謝榮燊舉例表示，第二題c部分題目問及「有多大用處」以及第四題c部分問「有多成功」，考生需要平衡好壞兩方面，即「無用處」及「不成功」例子都要概括到；又稱問及「轉變」時，代表是由舊變新的過程，惟考生經常只記得寫新的部份，忘記提舊的部份，因此有機會失分。

他又估計第二及第四題相對較少考生選答，因第二題雖然是考生熟悉的日本史，但資料提供的數據量多，考驗考生歸納能力；第四題涉國際關係，則是考生較不太熟悉的範圍。

卷二兩道中國史題 涉美國在冷戰時期角色

至於卷二部份是「七選二」題目，今次包括兩道中國史題，例如探討1900至1949年中國現代化探索等，其餘題目則涉及日本1931年至1952年的對外政策、1967年起東南亞地區合作上不同階級特徵、1946年至2000年歐洲經濟統合及美國在冷戰時期的角色等。

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難度適中 料考生較熟歐洲史

謝榮燊認為，卷二難度適中，與往年相約，考生或較多選答第四及第六題與歐洲史相關的題目，因學生一般熟悉歐洲史，「聽過有學生專門溫歐洲史，可能個人鐘意。」他又稱，第四題提到考生要參考兩次大戰的發展，明顯需要考生比較，相信「不算伏」。

他又認為第七題相對較似「陷阱題」，因題目提到「主要」，考生若忽視該字眼，則會忘記要進行比較。



他補充，雖然卷一無出中國史題較罕見，但卷二出了兩道中國史題，相對平衡；而卷二今年無出香港史題亦較為少見。