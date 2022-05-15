疫情・最新｜新增確診數多日維持約300宗　東鐵線過海段今日開通

撰文：鍾妍 黃偉倫 陳淑霞 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟
出版：更新：

本港昨日（14日）增加284宗確診個案，當中輸入個案佔33宗，並多1人死亡。多個群組繼續出現新個案。新旺會群組增6人感染，累計12人；上環星月樓增11宗確診，累計41人感染，其中一名中招侍應居住在西環邨西苑臺，暫未知兩群組是否有共同感染源；西環邨西苑臺今增一宗個案，累計23人染疫。
港大醫學院院長梁卓偉指，新增確診數維持約300宗未有下跌，擔心兩周後爆發第六波疫情。

昨日疫情報道總覽：

疫情・5.14｜星月樓共39食客、2侍應染疫　一名確診侍應住西環邨

▼5月14日　梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼

+1

▼5月15日凌晨，東鐵線紅磡站舊月台完成歷史使命▼

+20

▼5月14日晩，鐵路迷會展站外通宵等候東鐵綫通過段通車▼

+1
東鐵過海｜鐵路迷提早九小時會展站排頭位　母備氣墊睡袋陪子通宵東鐵過海｜金澤培料東鐵足可應付客流　林鄭：續研羅湖站北移深圳東鐵過海｜市民送別47年歷史紅磡站舊月台　父攜幼子見證最後一夜東鐵｜紅磡站47年歷史舊月台將完成使命　見證由東鐵總站變轉車站會展站運輸交匯處今啟用　市民批指示不清去錯舊站：兜成大個圈

▼5月14日　海洋公園水上樂園重開▼

+19
疫情｜日增約300宗新確診未再下跌　梁卓偉料兩周後爆第六波星月樓累計41宗　三樓半數枱有食客中招　確診侍應居西環邨查關連紅磡新旺會患者倍增至12人　疑吧枱播毒　多6人中招涉水吧職員防疫措施放寬餐飲及零售業復甦　學者：對本地經濟有信心30多宗兒童多系統發炎綜合症　一成人現「長新冠」變無記性、失眠水上樂園重開　數十市民興奮等入場　今起至下月底推三大優惠

▼5月13日　衞生署到上環星月樓視察▼

▼5月12日　西環邨圍封檢測▼

+7

▼5月12日　衞生署公布「新旺會」爆疫▼

強制檢測｜涉40幢　葵青區佔最多　深井碧堤半島、馬灣珀麗灣上榜馬灣全島及小西灣5屋苑污水陽性　連同美東邨派13.5萬快測包自檢DSE｜甲類科目筆試今全數考完　三周內共44名考生在竹篙灣應考疫情｜社聯招募健康及護理系學生支援院舍照顧工作　減低人手壓力

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

+55
新冠肺炎
Omicron變種病毒
衞生防護中心
新冠疫苗
你可能感興趣