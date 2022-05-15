疫情・最新｜新增確診數多日維持約300宗　東鐵線過海段今日開通

本港昨日（14日）增加284宗確診個案，當中輸入個案佔33宗，並多1人死亡。多個群組繼續出現新個案。新旺會群組增6人感染，累計12人；上環星月樓增11宗確診，累計41人感染，其中一名中招侍應居住在西環邨西苑臺，暫未知兩群組是否有共同感染源；西環邨西苑臺今增一宗個案，累計23人染疫。

港大醫學院院長梁卓偉指，新增確診數維持約300宗未有下跌，擔心兩周後爆發第六波疫情。



昨日疫情報道總覽：



▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼



+ 1

▼5月15日凌晨，東鐵線紅磡站舊月台完成歷史使命▼



+ 20

▼5月14日晩，鐵路迷會展站外通宵等候東鐵綫通過段通車▼



+ 1

▼5月14日 海洋公園水上樂園重開▼



+ 19

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



+ 7

▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

