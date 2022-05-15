疫情・最新｜梨木樹邨桃樹樓解封揭5宗確診　東鐵線過海段通車

政府宣布，昨於荃灣梨木樹邨桃樹樓內設立臨時採樣站、就2019冠狀病毒病進行檢測，行動中，1659名人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，陽性比率約0.3%。本港昨日（14日）增加284宗確診個案，當中輸入個案佔33宗，並多1人死亡。多個群組繼續出現新個案。新旺會群組增6人感染，累計12人；上環星月樓增11宗確診，累計41人感染，其中一名中招侍應居住在西環邨西苑臺，暫未知兩群組是否有共同感染源；西環邨西苑臺今增一宗個案，累計23人染疫。



港大醫學院院長梁卓偉指，新增確診數維持約300宗未有下跌，擔心兩周後爆發第六波疫情。



政府宣布，昨於荃灣梨木樹邨桃樹樓內設立臨時採樣站、就2019冠狀病毒病進行檢測，行動中，1659名人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，陽性比率約0.3%，衞生署衞生防護中心會安排跟進；而於今早9時起，已進行檢測人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後離開。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪799戶，當中148戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

昨日疫情報道總覽：



▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼



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▼5月15日凌晨，東鐵線紅磡站舊月台完成歷史使命▼



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▼5月14日晩，鐵路迷會展站外通宵等候東鐵綫通過段通車▼



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▼5月14日 海洋公園水上樂園重開▼



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▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

