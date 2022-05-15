疫情・最新｜梨木樹邨桃樹樓解封揭5宗確診 東鐵線過海段通車
撰文：鍾妍 黃偉倫 陳淑霞 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟
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政府宣布，昨於荃灣梨木樹邨桃樹樓內設立臨時採樣站、就2019冠狀病毒病進行檢測，行動中，1659名人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，陽性比率約0.3%。本港昨日（14日）增加284宗確診個案，當中輸入個案佔33宗，並多1人死亡。多個群組繼續出現新個案。新旺會群組增6人感染，累計12人；上環星月樓增11宗確診，累計41人感染，其中一名中招侍應居住在西環邨西苑臺，暫未知兩群組是否有共同感染源；西環邨西苑臺今增一宗個案，累計23人染疫。
港大醫學院院長梁卓偉指，新增確診數維持約300宗未有下跌，擔心兩周後爆發第六波疫情。
政府宣布，昨於荃灣梨木樹邨桃樹樓內設立臨時採樣站、就2019冠狀病毒病進行檢測，行動中，1659名人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，陽性比率約0.3%，衞生署衞生防護中心會安排跟進；而於今早9時起，已進行檢測人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後離開。
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪799戶，當中148戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
昨日疫情報道總覽：
▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼
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▼5月15日凌晨，東鐵線紅磡站舊月台完成歷史使命▼
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▼5月14日晩，鐵路迷會展站外通宵等候東鐵綫通過段通車▼
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東鐵過海｜鐵路迷提早九小時會展站排頭位 母備氣墊睡袋陪子通宵東鐵過海｜金澤培料東鐵足可應付客流 林鄭：續研羅湖站北移深圳東鐵過海｜市民送別47年歷史紅磡站舊月台 父攜幼子見證最後一夜東鐵｜紅磡站47年歷史舊月台將完成使命 見證由東鐵總站變轉車站會展站運輸交匯處今啟用 市民批指示不清去錯舊站：兜成大個圈
▼5月14日 海洋公園水上樂園重開▼
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疫情｜日增約300宗新確診未再下跌 梁卓偉料兩周後爆第六波星月樓累計41宗 三樓半數枱有食客中招 確診侍應居西環邨查關連紅磡新旺會患者倍增至12人 疑吧枱播毒 多6人中招涉水吧職員防疫措施放寬餐飲及零售業復甦 學者：對本地經濟有信心30多宗兒童多系統發炎綜合症 一成人現「長新冠」變無記性、失眠水上樂園重開 數十市民興奮等入場 今起至下月底推三大優惠
▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼
▼5月12日 西環邨圍封檢測▼
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▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼
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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼
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