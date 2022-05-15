東鐵過海｜會展站逾百鐵路迷興奮登上頭班車　鐵迷羅同學再現身

【東鐵／沙中線／會展站】東鐵過海段今日（15日）通車，港鐵安排特別特別頭班車，今早5時25分由會展站開出。有鐵路迷更提早九小時，昨晚（14日）8時已到會展站外排隊，迎接東鐵過海段通車，親身體驗東鐵一程過海的歷史時刻。

憑《屯馬開通真的很興奮》一曲成名的鐵路迷羅哲琛（羅同學），早前獲港鐵邀請拍攝過海段通車MV《東鐵過海真的很興奮》再展歌喉。今早羅同學亦有到會展站準備登上特別頭班車過海。他今早約4時到達會展站外，笑言︰｢我從來無諗住做頭位，我只係想見證頭班車㗎咋，因為我覺得見證頭位係無意思，同嗰班人一齊去迫、一齊衝入去，對我自己係非常之危險」。



▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車會展站開出▼



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羅同學︰自小學三、四年級便期待過海段通車

雖然早前為港鐵拍攝通車廣告再展歌喉，不過他表示，港鐵今日未為他作特別安排。被問到今日迎接過海段通車，做了甚麼準備，他表示：｢今日準備個人，就已經足夠架喇。｣他又稱，今日未有打算再唱歌。

現時就讀中六的羅同學表示，自小學三、四年級便知悉東鐵線日後會過海，當時起便期待通車，換言之即已期待快將十年。不過他亦稱，隨過海段通車全線轉用九卡列車後，相信會更擠迫。以他個人經驗，即使在12卡列車的年代，都曾等待至第四班車才成功上車。

鐵路迷羅同學到場輪候上過海段特別頭班車，他說，自小學得知東鐵會過海便已期待通車一刻。（黃偉倫攝）

羅同學今日身穿黃黑色風褸，未穿上過往的紅色「戰衣」，他笑言之前只是巧合地穿上同一衣服，及在港鐵要求下穿上該衣服拍攝廣告。他指今日天氣較冷，故穿上風褸。

屯馬線去年全線通車時，鐵路迷羅哲琛等待搭頭班車時，在鏡頭前獻唱自創改詞「屯馬開通真的很興奮」，引起網民熱議。東鐵過海段即將通車，港鐵為東鐵過海段通車製作宣傳MV《東鐵過海真的很興奮》，邀請這位知名鐵路迷，再唱出以《綠䄂子》改詞的新歌，「紅磡接通港島超興奮」。

40分鐘車程上水直達金鐘 上水南行頭班車每日5時40分開出

隨過海段正式通車，港鐵亦已更新網頁內，東鐵服務時間表。根據網頁資料，每日由上水南行出發到金鐘的頭班車，會於早上5時40分由上水站開出，車程為40分鐘。

▼5月15日凌晨 告別東鐵線紅磡站舊月台▼



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▼5月9日 港鐵東鐵線會展站開放日▼

