港大擬重建蒲飛路校園　另設通道接駁堅尼地城站　避走80米高斜坡

香港大學正重建蒲飛路校園，計劃建設扶手電梯及行人天橋等設施，連接士美菲路與蒲飛路校園，即何世光夫人體育中心一帶，經薄扶林道至港大百周年校園，日後由堅尼地城步行到薄扶林道，亦毋須走80米高斜坡。港大希望透過新校園建設，協助改善港鐵堅尼地城站與薄扶林道間的步行暢達度，更容易步行往來山上山下。換言之，日後可經堅尼地城站及香港大學站兩個車站，到達港大不同校園區。



香港大學正重建蒲飛路校園，計劃建設扶手電梯及行人天橋等設施，連接士美菲路與蒲飛路校園，經薄扶林道至港大百周年校園。（香港大學提供圖片）

港大於今年4月進行網上問卷調查及工作坊，結果顯示大部分受訪者認同可藉着港大蒲飛路校園發展，興建公眾行人通道把區内多個地點串連，為步行來往堅尼地城與薄扶林區之間提供直接易達路綫。

受訪市民指現時行人路陡峭狹窄

調查又指出，近95%受訪者認同該區的行人接駁需要改善，陡峭的斜坡和狹窄的行人路是令他們不願意步行來往以上地點。大部分受訪者均認為港大興建園景通道後，更容易到達或更完善接駁港鐵堅尼地城站。

香港大學正重建蒲飛路校園，計劃建設扶手電梯及行人天橋等設施，連接士美菲路與蒲飛路校園，經薄扶林道至港大百周年校園。（資料圖片）

倡建扶手電梯、升降機系統、行人天橋等

香港大學表示，希望透過蒲飛路校園發展，能同時為居民提供連接薄扶林道和堅尼地城的園景通道，鼓勵民眾多步行、享受步行，達至雙贏。大學建議以扶手電梯、升降機系統、行人天橋及行人通道等設施，連接士美菲路與蒲飛路校園，經薄扶林道至港大百周年校園，以後公眾人士從堅尼地城走路到薄扶林道一帶，毋須如現時般辛苦爬升近80米高的斜坡，可節省不少時間。

港大又指，蒲飛路校園薄扶林道出口與山下港鐵堅尼地城站的高度差距達69米，與港鐵站的步行距離550米，與百周年校園距離500米。候任香港大學物業處處長施偉賢表示︰「蒲飛路校園發展是改善社區環境的一個契機。港大希望透過新校園的建設，協助改善港鐵堅尼地城站與薄扶林道間的步行暢達度，讓區內居住、讀書及工作的人士更容易步行往來山上山下。」