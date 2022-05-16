疫情・最新｜將軍澳翠林邨秀林樓圍封強檢　居民須11時半前往檢測

第五波疫情持續「橫行」，今日新增234宗確診個案，其中42宗為輸入個案，並連續第十日維持在200至300宗水平；港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率回升至0.9，代表出現第六波威脅上升。隨着幼稚園今日（16日）全面復課，所有學生都已回校上課。學校今日有35宗呈報，29 人是學生，6人是老師，涉及31間學校。



觀塘成業工業大廈一樓12室「御善私房菜」爆疫，再多2宗確診，累計共11宗，全是顧客，28至69歲，已派員上去視察，所採集的22個環境樣本全是陰性。上環星月樓疫情仍未止，再錄得多4宗確診個案，均於5月7日光顧。



【18:05】政府今日自下午5時半起圍封將軍澳翠林邨秀林樓以進行強制檢測，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（17日）約8時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。 政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時半前接受檢測。

政府發言人，在審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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【17:15】政府今日（16日）表示，大埔、葵青及沙田區共52個屋苑或大廈，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:05】衞生署衞生防護中心表示，過去兩個星期左右，每天碓診宗數維持於300宗水平，看不到持續再進一步下跌，過去平均7日為275宗，與再前7日水平相若(289宗)，反映社區存在大量傳播鏈。

【16:43】衞生署衞生防護中心表示，御善私房菜染疫群組再多2宗確診，共11宗，全是顧客，28至69歲，已派員上去視察，所採集的22個環境樣本全是陰性；全部人士都表示上去拿外賣，沒有提供堂食，所有人也有掃安心出行，已要求全部人做強制檢測，感染途徑仍在調查中，可能有些人士無載口罩以致出現傳播。

【16:30】今日新增234宗確診個案，其中42宗為輸入個案。有一宗院社個案，無病徵，可能是第二次感染，亦可能是復陽，要隔離，同房4名院友要檢疫。學校今日有35宗呈報，31間學校有個案，29 人是學生，6人是老師。

【12:59】旅遊發展局本月初宣布，推出「夏日同賞．就在香港」推廣，並會以新一輪「賞你遊香港」揭開序幕，為市民提供本地遊計劃折扣優惠。



旅發局今日（16日）表示，新一輪「賞你遊香港」提供6萬個名額，首批150個行程明日（17日）早上10時起接受報名，計劃涵蓋四大主題，行程包括「西九龍、中環、錦田古今文化遊」、「星級酒店自助午餐」、「墨西哥食品DIY體驗」等，部份旅行團更首度推出付費「升級」計劃，例如暢遊主題樂園及享用園內餐飲。

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5月爆疫四群組。

【12:59】本港出現多個群組爆發，有專家亦警告，第六波疫情隨時兩周後出現，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早於電台節目上表示，室內場所爆發群組屬預期之內，相信是衞生署衞生防護中心針對場所作跟進、追蹤的結果，指「其他場所都會出現小規模群組爆發，只係市民唔掌握」，又料隨着有更多室內場所開放，確診個案數目會稍微上升，惟「唔好俾無病徵、輕微個案影響復常」，呼籲市民毋需太擔心。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安於同一節目表示，自己及團隊對未來兩星期的疫情變化較樂觀，預計秋冬季才是爆發高峰期，因屆時市民接種疫苗時間相距已遠、免疫力下降及新變種等，強調認為有新變種才會爆發第六波，現時只屬第五波餘波。

【12:04】政府今日（16日）突擊巡查早前被納入強制檢測公告的青衣盈翠半島10座，行動中共檢查約280名受檢人士的檢測報告，發現五人沒有檢測，每人可被處定額罰款10,000元。政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

【12:02】政府近月不斷加大力度「谷針」，並提早在本月31日實行第三階段「疫苗通行證」，市民須打齊三針才可進入食肆、商場等處所。香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩、藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光今日（16日）在報章發表評論文章，指第五波疫情爆發後本港已有逾一半人口染疫，足夠築起「群體免疫屏障」，加上疫苗在預防染疫的作用有限，而年輕成年人染疫後的重症和死亡風險極低，再無科學理據向60歲以下市民「脅迫性」谷針，建議政府廢除強迫60歲以下成人使用疫苗通行證的政策，只須強制長者使用疫苗通行證「有節有理。」

▼5月15日 港鐵東鐵綫過海段通車▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼

