疫情・最新｜觀塘「御善私房菜」外賣客中招　爆疫成謎

撰文：雲嘉晉
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第五波疫情持續「橫行」，本港昨日（15日）新增259宗確診個案，連續九日維持在200至300宗水平；港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率回升至0.9，代表出現第六波威脅上升。隨着幼稚園今日（16日）全面復課，全港學校分階段恢復面授今日到最後階段，代表所有學生都回校上課。

觀塘成業工業大廈一樓12室「御善私房菜」爆疫，有9人中招，為本月第四個爆疫群組，而上環星月樓及新旺會桌球會疫情仍未止，連同元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」，四個群組染疫人數已達97人。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有患者稱只是上去御善私房菜拿取杏仁餅及凍肉，正調查該店是否只供外賣，抑或有其他業務安排。

疫情・5.15｜觀塘御善私房菜爆疫　張竹君：社區有數百條傳播鏈疫情｜一文看清5月爆疫四群組　累計97人中招　上環星月樓佔逾半

▼5月15日　觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

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5月爆疫四群組。

▼5月15日　港鐵東鐵綫過海段通車▼

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爆疫觀塘工廈「御善私房菜」無人應門內有談話聲　門口貼安心出行疫情｜一文看清5月爆疫四群組　累計97人中招　上環星月樓佔逾半梁卓偉憂短期爆第六波　張竹君：社區有數百傳播鏈　冀不會大爆發增259宗確診　觀塘工廈御善私房菜爆疫9人中招　5.9曾到訪須強檢

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

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強制檢測｜涉41地點　5.9下午5時後到訪觀塘「御善私房菜」須檢測確診大廈｜單日增182幢　赤柱千萬洋房海明山、啟德1號及䨇寓上榜都會駅、御．豪門等37個屋苑污水呈陽性　政府派快速檢測包

▼5月14日　梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼

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