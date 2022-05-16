疫情・最新｜觀塘「御善私房菜」外賣客中招　爆疫成謎

第五波疫情持續「橫行」，本港昨日（15日）新增259宗確診個案，連續九日維持在200至300宗水平；港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率回升至0.9，代表出現第六波威脅上升。隨着幼稚園今日（16日）全面復課，全港學校分階段恢復面授今日到最後階段，代表所有學生都回校上課。



觀塘成業工業大廈一樓12室「御善私房菜」爆疫，有9人中招，為本月第四個爆疫群組，而上環星月樓及新旺會桌球會疫情仍未止，連同元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」，四個群組染疫人數已達97人。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有患者稱只是上去御善私房菜拿取杏仁餅及凍肉，正調查該店是否只供外賣，抑或有其他業務安排。



▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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5月爆疫四群組。

▼5月15日 港鐵東鐵綫過海段通車▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼

