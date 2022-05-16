東鐵過海｜屯馬線居民湧大圍站轉車　登港島上車難：等多兩班先得

【東鐵／沙中線／會展站】港鐵東鐵線過海段通車後今日（16日）迎接首個上班日挑戰，列車由12卡車改為9卡車，早上返工繁忙時間多個站明顯人潮比往常多。居於屯馬線沿線各站的馬鞍山居民，今起可在大圍站轉乘東鐵線抵港島，不需要「轉完又轉」。有市民形容，今早雖然車站人流似乎因而增加，但可以在大圍轉東鐵過海返工確實較往常方便，日後會繼續乘坐東鐵線過海返工。



▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日大圍站情況▼



東鐵線與屯馬線交匯 往港島列車抵大圍站已七成滿

大圍站是東鐵線與屯馬線交匯處，在未有東鐵線過海段前，居於屯馬線各站的居民要先乘屯馬線到大圍，轉乘東鐵到九龍塘，再轉乘觀塘線到旺角，其後轉乘荃灣線過海至金鐘。單單是由大圍到金鐘「轉來轉去」已需約27分鐘。

無需「轉來轉去」 大圍到金鐘快10分鐘

現時東鐵過海段開通，他們在大圍站轉乘東鐵至金鐵，只需17分鐘，較以往的車程快足足10分鐘。不少市民都表示，有東鐵過海段，到港島上班更方便。但由於大圍站位列東鐵綫中間，不少列車駛至時，大部份列車已有五至七成滿，要成功登車都不容易。

▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日早上南行線情況▼



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居於沙田第一城的劉先生表示，以往都是乘坐港鐵前往港島上班，不過就要轉兩程車，現時可以在大圍站轉乘東鐵直接過海，他坦言是較以前方便得多，亦相信較以往節省時間。

居第一城讚東鐵過海方便 無懼人多：以前都唔係一班上到

劉先生留意到，在大圍站候車的人比以往多，相信有不少人都會選擇東鐵過海。因為候車人數眾多，劉先生從屯馬線的月台行至東鐵月台，多個車卡已「逼爆」未能成功登車，但他並未在意：「以前都唔係一班（列車）就上到，明天會繼續乘坐東鐵上班。」

▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日早上大埔墟站情況▼



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大圍轉東鐵往港島雖省時 馬鞍山居民不敢延遲出門

馬鞍山居民毛小姐則說，雖然相信在大圍轉乘東鐵前往港島較省時，但考慮到乘東鐵的人或會增加，所以並未延後出門時間。

毛小姐來到大圍站後，同樣因車卡爆滿，未能登上到站列車。她表示，以往都可以搭到來到月台後駛至的第一班車，但今日要等第二班，相信人流確實如她所料，有所增加。

▼5月15日 港鐵東鐵線過海段通車▼



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東鐵過海段通車專題報道︰

▼5月15日東鐵過海段通車 新啟用會展站及金鐘站、紅磡站新設施一覽▼

