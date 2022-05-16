2023年DSE時間表出爐　英文繼續打頭陣　最後一屆通識科4月27開考

考評局今日（16日）公布2023年DSE時間表，將於來年4月21日開考，第一日應考科目與今年一樣是英國語文卷一及卷三，核心科目將於27日完成，而最後一日應考的科目則為體育及中國文學，2023年DSE將於5月16日完成。而今年因疫情被取消的英文科口試則暫定於3月下旬至4月上旬舉行。



明年DSE筆試科將於4月21日開考，繼續由英文科打頭陣，於4月21日至22日開考。（考評局提供）

明年DSE筆試科將於4月21日開考，繼續由英文科打頭陣，於4月21日至22日開考；第二科便是數學科，於4月24日開考；緊隨其後是中國語文科，於4月25至26日開考；而最後一屆的通識科考試則於4月27日舉行，同時亦是下屆DSE的最後一科核心科目。

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DSE英文口試暫定明年3月下旬至4月上旬舉行

選修科目當中，第一科是數學延伸單元部份，於4月28日開考，而最後一科則為體育、中國文學，考評局表示，選修科目當中的科技與生活、設計與應用科技及音樂的考試日期並未落實，需視乎最後報考人數，以確保沒有考生重疊再作定案，科技與生活及設計與應用科技將於5月9日或16日開考，音樂科則將於5月12日或16日開考。

今屆的DSE英文口試因疫情而被取消，而下屆則暫定於3月下旬至4月上旬的星期一至五舉行；另外，今屆的DSE要被免因疫情而被腰斬，縮短至3.5星期完成，而下屆則暫定恢復至4.5完成。

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