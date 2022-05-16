JUPAS｜理大新學年改學系收生　一科成績失手仍有機會入讀

DSE中學文憑試考核完畢，考生下一步要等候7月20日放榜。理工大學將於本周六（21日）舉行網上聯招課程諮詢日，讓參加大學聯招JUPAS學生了解收生制度及課程變動。



理大表示，由下學年起除個別專項課程外，所有課程均會轉為學系組合課程(Departmental scheme-based admissions)，學生升二年級才決定主修科目。理大於新學年將繼續彈性處理JUPAS入學申請的最低成績，若其中一科成績，比最低要求低一級，仍會作酌情考慮，但前題是必須最佳五科成績達26分，並將理大學位課程在JUPAS入學申請中列為Band A選擇，及成功通過入學面試。



理工大學將於本周六（21日）下午1時至5時舉行入學諮詢日。（陳諾希攝/資料圖片）

網上聯招課程諮詢日將旗本周六下午1時至5時舉行，讓申請人了解最新的課程資訊，以便於6月1日更新課程選擇限期前作出更改；並於DSE放榜後再次評估其課程選擇，以便於7月23日最後課程改選限期前作最後定案。有興趣參與人士可於本周五（20日）中午前透過https://www.polyu.edu.hk/conday報名。

首年修讀學系共同核心課程 2年級才決定主修

理大表示，由下學年起，除個別專項課程外，理大所有課程均會轉為學系組合課程。於新安排之下，學生報讀理大時會先選擇一個學系的組合課程，獲取錄入學後，首學年只需修讀相關學系的共同核心課程，直到二年級才決定主修科目，讓學生有充裕時間了解興趣及志向，在主修學科方面作出合適的選擇。

加入人工智能和數據分析及創新及創業

理大本科課程將於下學年起加入人工智能和數據分析（AIDA）及創新及創業（IE）兩大新元素，成為大學核心課程的一部分；有興趣的學生亦可選擇AIDA或IE作為副主修或副修。

理大亦同時設有多樣化的入學計劃，除了透過「學生運動員學習支援及入學計劃」及「傑出運動員推薦計劃」為體育人才提供升學機會，於下學年起，理大更會推展「專才招生計劃」，為一些在體育、藝術及文化、STEM 學科等方面表現超卓，卻未能透過文憑試成績全面反映其才能的同學提供入讀理大的機會。所有報讀理大本科課程的學生，均可於申請時提交其學術以外成就並獲得考慮，亦鼓勵應屆香港中學文憑試考生於改選時將理大課程改為較優先的選項。理大將透過遴選委員會作出評審，並於6 月份開始公布結果。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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DSE失手仍有機會入讀

理大於2022/23學年將繼續彈性處理JUPAS入學申請的最低成績。報讀學位課程的學生如未能完全符合最低入學要求「3-3-2-2-3-3」成績（依次中、英、數、通識及兩科選修科），若其中一科成績只較低一級，理大仍會作酌情考慮，惟他們必須最佳五科成績達26分，並將理大學位課程在JUPAS入學申請中列為Band A選擇，及成功通過入學面試。

理大本年將繼續於網上舉行課程諮詢日舉辦「入學攻略及面試技巧」網上講座，分享最新的入讀資訊和選科策略，以及入學面試的技巧和心得。各學院亦會安排網上課程講座及諮詢環節，讓學生更了解自己心儀學科的入學要求、課程內容特色和學習生活。同場亦設有「入學聊天室」，歡迎參加者於活動舉行期間致電2333 0600，查詢入學相關的資訊。

▼4月28日 DSE文憑試通識科▼

