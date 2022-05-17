疫情．最新｜將軍澳翠林邨秀林樓解封揪9確診　中招比率逾0.9%

第五波疫情未止、第六波卻山雨欲來，本港單日新增確診個案雖連續十日維持在200至300宗水平，但港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率，昨晚（16日）最新數據回升至0.9932，代表一個患者傳染另一人，並呈上升趨勢，短期內確診個案料反彈。



行政長官林鄭月娥今早（17日）在行政會議前宣布，第二階段放寬社交距離措施會如期在周四（19日）落實，包括堂食延長至晚上12時，酒吧可營業至凌晨2時。不過，她預料本地個案即時有效繁殖率日內可能升穿1，加上每次放寬社交距離，個案都有上升風險，故呼籲市民在飲食及運動以外要戴好口罩。



昨日疫情報道總覽：

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率16日深夜的數據已升至0.9932，代表一個患者傳染另一人。（港大醫學院網頁截圖）

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【10:42】將軍澳翠林邨秀林樓解封，圍封其間約980人接受檢測，當中發現九宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:47】林鄭月娥形容，本港疫情正處低位膠著，個案沒明顯上升或下降，但有一些人多高危的場所有群組爆發，例如上環星月樓等，呼籲市民在享受放寬社交距離同時，要戴好口罩，不能掉以輕心。她強調，每次放寬社交距離措施，個案都有上升風險，又預計病毒即時有效繁殖率未來數天可能升破「1」的水平。

【09:45】行政長官林鄭月娥在行政會議前宣布，第二階段放寬社交距離措施會如期在周四（19日）落實，包括堂食延長至晚上12時，酒吧可營業至凌晨2時。

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【07:00】第五波疫情雖已過3月高峰，但現時疫情仍徘徊在每日200至300宗水平，社交距離措施放寬後，爆發多個群組。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉以病毒計算模型推斷，如果稍一不慎，兩周後本港將爆第六波疫情，引起全城關注。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安則認為，預計秋冬季才是爆發高峰期，並強調有新變種病毒襲港才會爆發第六波，現時只屬第五波餘波。

究竟第六波會否在短期內爆發？港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」升至0.9932，創兩個月新高，代表一名患者傳給另一人，疫情有反彈回升趨勢。

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