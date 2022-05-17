疫情．直播｜富東譚仔一確診食客光顧時已有病徵　約200人須強檢

第五波疫情未止、第六波卻山雨欲來，本港單日新增確診個案雖連續十日維持在200至300宗水平，但港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率，昨晚（16日）最新數據回升至0.9932，代表一個患者傳染另一人，並呈上升趨勢，短期內確診個案料反彈。



行政長官林鄭月娥今早（17日）在行政會議前宣布，第二階段放寬社交距離措施會如期在周四（19日）落實，包括堂食延長至晚上12時，酒吧可營業至凌晨2時。不過，她預料本地個案即時有效繁殖率日內可能升穿1，加上每次放寬社交距離，個案都有上升風險，故呼籲市民在飲食及運動以外要戴好口罩。



昨日疫情報道總覽：

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率16日深夜的數據已升至0.9932，代表一個患者傳染另一人。（港大醫學院網頁截圖）

【17:00】增20宗學校呈報陽性個案，涉2間幼稚園的2名學生、7間小學的6名學生及1名教職員、9間中學的9名學生及1名教職員，以及1名特殊學校職員。其中，一名確診中學學生與昨公布的另一位確診學生同班，兩人曾一班房進食及接觸，5月12日最後上學，同班其他同學快測暫陰性。

【16:53】三名確診東涌富東商場譚仔食客中，其中一人在5月11日光顧時已有病徵，歐家榮指，他可能是源頭病人。

【16:50】小欖醫院一名病房服務助理確診，停收新症及探訪，所有病人及職員須檢測。

【16:49】觀塘御善私房菜群組個案，歐家榮指曾向患者了解當日在御善私房菜活動，當中有人報稱是朋友間聚會、工作會議、商業伙伴交流，部份個案透露有進食，當晚有慶功及試食會，內裡人士有除下口罩飲食，相信是爆發原因。

【16:48】歐家榮指，上環星月樓再多8宗個案，包括3員工、5食客，其中一人為廚師，群組累計64人確診，涉55名食客及9名員工，部份個案全基因分析證實屬本地流行的Omicron個案。至於新旺會再多1宗確診，涉及一名56歲顧客，在強檢中發現，群組累計15人確診，涉13名食客及2名員工。

【16:45】觀塘御善私房菜群組增9宗個案，包括1名職員，目前群組累計有20宗個案，涉19名顧客及1員工。

【16:43】東涌富東商場譚仔有三名互不相識人士於5月11日同一時段用膳後確診，包括一名32歲女子、40歲男子及33歲男子。

【16:40】本港昨日無新增死亡個案，連續兩日無新增死亡個案。至於今日39宗輸入個案中，有4宗涉及Omicron BA.4變種病毒，至今本港累計有7宗BA.4個案。

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，兩名本月12日從美國抵港，曾到新旺會後驗出陽性的患者，證實其所帶病毒為本港流行的病毒株，即完成檢疫後在新旺會感染，故兩個案將改列作本地個案。

【16:31】本港新增328宗確診，重上300宗水平，39宗屬輸入個案。

▼5月16日 金鐘站東鐵線及荃灣線放工人潮▼



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【16:30】當局表示，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。而屯門、北區及離島區多個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及屋苑及大廈包括：

• 屯門區 — 翠鳴臺、大興花園第一及二期、康德花園、翠林花園、卓爾居、湖景邨、蝴蝶邨、南浪海灣、富健花園及嘉悅半島

• 北區 — 天平邨、合豐樓、和豐唐樓、嘉和軒、好景樓、富好閣、富燕樓、寶安樓、寶昌大廈、寶聯樓、建豐樓、新華銀行大廈、昌華樓、樂豐樓、泰昌樓、濱苑、美輪大樓、聯和中心、聯昌大樓、聯發大廈、豐景樓、金來樓、錦福大廈、友興樓、和泰街41-53號、和豐街53-55號、聯和道53-55號、聯昌街2-4，14-16及17-35B號及聯盛街18-36B號

• 離島區（東涌） — 映灣園（映濤軒、悅濤軒、海珀名邸、賞濤軒及聽濤軒）、藍天海岸（（i）藍天海岸、（ii）水藍天、（iii）影岸紅及（iv）水藍．天岸）及海堤灣畔

▼ 1月1日，東涌映灣園封區強制檢測▼



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【13:30】第三階段的「疫苗通行證」將於本月31日起實施，進入倒數最後兩周，政府今提醒市民，屆時所有12歲或以上市民，除非取得醫學豁免證明書，否則必須按政府要求接種新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的要求。



以康復人士為例，康復後六個月內可使用「康復紀錄二維碼」進入相關場所；若感染前已打兩針或三針，則無需額外接種疫苗，該「二維碼」到期後可繼續使用。非康復人士則需已打第三針，其「疫苗通行證」始有效，但打第二針後未滿六個月除外。

▼疫苗通行證一覽▼



【13:00】東涌富東商場譚仔雲南米線疑似爆疫，記者今早到該店視察，該店今早並未有營業，亦有公司職員到場貼上告示，通知食客該店有初步確診者曾經到訪，並表示安排了清潔公司進行消毒。有光顧隔鄰食客坦言不知道該家譚仔疑似出現個案，否則連附近食店也不會幫襯進：「梗係驚啦，死人架大佬」；他表示未曾染疫，所以雖然已打第三針，但仍感到擔心。

【11:25】本港已有逾9成市民接種至少一針疫苗，疫苗接種總劑次達到1648萬。由政府撥款10億元成立的疫苗異常事件保障基金，首次向一宗死亡個案批出200萬賠償金。案件涉及一名66歲接種復必泰的女子，她死前16日曾接種復必泰疫苗。該宗案件是暫時唯一一宗被臨床事件評估專家委員會評為死因「不確定」是否與疫苗有關，最終獲批保障基金。

【10:45】專家對疫苗通行證政策應否繼續執行現分歧！港大醫學院公共衞生學院流行病學講座教授講座教授高本恩、藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光昨日（16日）在報章發表評論文章，建議廢除60歲以下成人強制使用疫苗通行證的政策。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早於電台節目回應指，認為政府不會同意兩人講法，又強調「一個地方與病毒共存就無所謂」，而香港仍是採取動態清零。

陳德光今早亦於同一節目闡述自身觀點，他認為疫苗屏障的目的是要阻止病毒流行，惟復必泰、科興都未能阻止第五波爆發，而第五波完結因大部分人已自然感染，故此不認為疫苗能阻止第六、第七波，又強調鼓勵所有人打針，只是年輕人出現重症或死亡的比例低，並不會對醫療系統構成壓力，因此欠基礎逼使他們打針。

▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼



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【10:42】將軍澳翠林邨秀林樓解封，圍封其間約980人接受檢測，當中發現九宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:47】林鄭月娥形容，本港疫情正處低位膠著，個案沒明顯上升或下降，但有一些人多高危的場所有群組爆發，例如上環星月樓等，呼籲市民在享受放寬社交距離同時，要戴好口罩，不能掉以輕心。她強調，每次放寬社交距離措施，個案都有上升風險，又預計病毒即時有效繁殖率未來數天可能升破「1」的水平。

【09:45】行政長官林鄭月娥在行政會議前宣布，第二階段放寬社交距離措施會如期在周四（19日）落實，包括堂食延長至晚上12時，酒吧可營業至凌晨2時。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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【07:00】第五波疫情雖已過3月高峰，但現時疫情仍徘徊在每日200至300宗水平，社交距離措施放寬後，爆發多個群組。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉以病毒計算模型推斷，如果稍一不慎，兩周後本港將爆第六波疫情，引起全城關注。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安則認為，預計秋冬季才是爆發高峰期，並強調有新變種病毒襲港才會爆發第六波，現時只屬第五波餘波。

究竟第六波會否在短期內爆發？港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」升至0.9932，創兩個月新高，代表一名患者傳給另一人，疫情有反彈回升趨勢。

▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月15日 港鐵東鐵綫過海段三個新車站月台▼

