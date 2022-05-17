440間幼稚園申請下學年加學費　38間直資學校申調整　教局正審核

幼稚園及直資學校學費新學年繼續加價。教育局表示，截至今年4月，已接獲約440所幼稚園提出於2022/23學年加學費的申請，僅4所幼稚園申請減學費。該局至本月10日，亦接獲直資學校38份調整學費申請及42份不調整學費通知書。教育局表示，正審核有關學校建議的學費，並會按既定程序處理申請。



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受政府資助幼稚園僅4所申請減學費

教育局回覆查詢表示，760所參加幼稚園教育計劃、即受政府資助的幼稚園當中，約740所已遞交2022/23學年的學費建議，其中約300所幼稚園申請調升學費，有3所則申請減學費，約440所表示為維持不變，其餘則仍未遞交學費建議；至於無參加幼稚園計劃的幼稚園當中，局方亦接獲140所表示會加學費，1所稱會減，其餘約100所則維持不變。教育局正審視有關學費建議，並盡早通知學校核准的學費。

教育局稱會向有困難幼稚園提供適切支援。（資料圖片）

教育局：提供適切支援減輕幼稚園受疫情的影響

該局表示，由於幼稚園的運作模式多元，每所幼稚園營運成本和開支各有不同，個別幼稚園會因應實際營運情況需要調整學費，局方一直與幼稚園業界保持緊密聯絡，了解學校的情況和需要，並提供適切的支援，盡量減輕幼稚園因疫情影響所帶來的財政困難。現時，在參加幼稚園教育計劃的幼稚園之中，約九成的半日制幼稚園免費，其餘的半日制及全日制幼稚園只收取低廉的學費。參加計劃的幼稚園所獲的政府資助是基於合資格學生的人數，它們所得資助應該不會因暫停面授課堂而減少。

約440所幼稚園申請下學年加價。（資料圖片/鄧倩螢攝）

38所直資學校申請下學年調整學費

教育局又表示，今年3月8日曾發出有關下學年直資學校調整學費申請及遞交財政預算的信函，而截至本月10日，局方共收到38份調整學費的申請和42份不調整學費的通知書，會按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成申請的審批程序及通知學校有關結果。

直資學校加學費前須諮詢家長

該局強調，擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括向家長解釋加費的原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注。當遞交加費申請時，直資學校必須提交財政預算和充分理據。在審批過程中，教育局會小心檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校已進行所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

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